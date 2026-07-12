होर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं, जहाज आ-जा सकते हैं... तेहरान से जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना का बड़ा बयान

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य उन सभी जहाजों के लिए खुला है, जो इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से कानून के अनुसार गुजरना चाहते हैं. अमेरिकी सेनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात और तैयार हैं कि ईरान की बेवजह की आक्रामकता, परेशान करने वाली हरकतों, धमकियों और मनमाने बयानों के बावजूद नेविगेशन की आजादी बनी रहे. ईरान का इस जलडमरूमध्य पर नियंत्रण नहीं है. यहां आवाजाही जारी है.

ईरान ने किया था होर्मुज बंद करने का ऐलान

इससे पहले ईरान ने रविवार को कहा कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है. ऐसा तब किया गया जब एक जहाज बिना मंजूरी वाले रास्ते पर चला और उस पर हमला किया गया. ईरान ने चेतावनी दी कि इस घटना के बदले में की गई किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने एक बयान में कहा कि एक जहाज ने अपने सिस्टम बंद करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला था, जिस पर हमला किया गया और उसे रोक दिया गया. हालांकि, बयान में जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. बयान में कहा गया है कि कई जहाजों ने जलमार्ग पर बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की और अपना रास्ता ठीक करने की चेतावनियों को नजरअंदाज किया. IRGC ने कहा कि जलडमरूमध्य को अगले आदेश तक और इस क्षेत्र में अमेरिका के दखल के खत्म होने तक बंद कर दिया गया है. नौसेना ने कहा कि ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा और क्षेत्र में दुश्मन के नए ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.

होर्मुज में कई जहाजों पर अटैक

ओमान ने रविवार को कहा कि उसने एक कमर्शियल जहाज से 23 क्रू सदस्यों को बचाया है, जबकि एक सदस्य लापता है. यह घटना ओमान के पूर्वी तट के पास जहाज पर हुए हमले के बाद हुई. ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने एक बयान में कहा, "तेईस क्रू सदस्यों को बचाया गया और उन्हें ज़रूरी मेडिकल मदद दी गई. एक लापता क्रू सदस्य की तलाश जारी है."

एजेंसी ने बताया कि उसे मुसंदम गवर्नरेट के तट से 4.4 नॉटिकल मील दूर साइप्रस के झंडे वाले जहाज़ 'GFS गैलेक्सी' से मदद के लिए कॉल मिला था. यह सिग्नल तब मिला जब ईरान और अमेरिका के बीच हालिया गोलीबारी के दौरान जहाज पर हमला हुआ.

US सेंट्रल कमांड ने कहा कि आग लगने और इंजन रूम को नुकसान पहुंचने के कारण जहाज बेकार हो गया था. कमांड ने तेहरान पर हमले का आरोप लगाया. इससे पहले, भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है. वहीं ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी UKMTO ने कहा कि क्रू ने जहाज छोड़ दिया था और वे ओमान से लगभग 17 किलोमीटर (10 मील) पूर्व में एक लाइफबोट पर थे.

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