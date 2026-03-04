जंग के बीच अमेरिकी नौसेना खाड़ी में तेल टैंकरों को देगी सुरक्षा, मोज्तबा चुने गए नए सुप्रीम लीडर- 10 UPDATE

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को शुरू हुए चार दिन गुजर गए हैं लेकिन शांति की उम्मीद दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही. अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि ईरानी ठिकानों पर उसके हमले बिना रुके 24 घंटे चलते रहेगें. तो दूसरी तरफ ईरान भी शांत बैठने वाला नहीं है. अभी भी बड़ी खबर है कि ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट छापी है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव में अली खामेनेई के बेटे मोजतबा को अगले सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया गया है. इजरायल ने कहा कि उसने मंगलवार को ईरानी मिसाइल लॉन्चरों और एक न्यूक्लियर रिसर्च ठिकाने पर हवाई हमले किए. ईरान ने भी इजरायल और पूरे खाड़ी क्षेत्र के खिलाफ जवाबी हमला किया है, अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया और ऊर्जा आपूर्ति और यात्रा को बाधित किया. यहां आपके लिए लेकर आए हैं जंंग के 10 बड़े अपडेट.

जानकार सूत्रों के हवाले से ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट छापी है कि ईरान के विशेषज्ञों की सभा ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव में अली खामेनेई के बेटे मोजतबा को अगले सुप्रीम लीडर के रूप में चुना है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी नौसेना तेल टैंकरों को खाड़ी के एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते (होर्मुज जलडमरूमध्य) से सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है. उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध को सही ठहराते हुए कहा कि उन्हें लगता था कि तेहरान पहले हमला करने वाला था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी आदेश दिया कि वाशिंगटन व्यावसायिक जहाजों के लिए बीमा उपलब्ध कराए. इस घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट कुछ कम हो गई, हालांकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के कमांडर ने मंगलवार को कहा कि अब तक अमेरिकी सेनाओं ने ईरान में लगभग 2,000 ठिकानों पर हमला किया है. यह इस क्षेत्र में कई पीढ़ियों में किया गया सबसे बड़ा सैन्य शक्ति का जमावड़ा है. एडमिरल ब्रैड कूपर, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी हैं, ने एक वीडियो मैसेज में कहा, “हम पहले ही लगभग 2,000 ठिकानों पर 2,000 से अधिक हथियारों से हमला कर चुके हैं. हमने ईरान की हवाई सुरक्षा को बहुत कमजोर कर दिया है और ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ड्रोन नष्ट कर दिए हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन के पहले 24 घंटे 2003 के इराक युद्ध के पहले दिन के “शॉक-एंड-ऑ” हमलों से लगभग दोगुने बड़े थे, और हम ईरान पर 24 घंटे लगातार हमले कर रहे हैं. इजरायल की सेना ने बुधवार को कहा कि उसने ईरान में कई ठिकानों पर “बड़े पैमाने पर हमलों की लहर” शुरू की, जब इस्लामी गणराज्य ने इजरायल के क्षेत्र पर कई मिसाइल हमले किए. इजरायली सेना ने कहा कि उसके ताजा हमलों के निशाने ईरान के “मिसाइल लॉन्च साइट, हवाई रक्षा प्रणाली और अन्य ढांचे” थे. रात भर इजरायल के कई हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजते रहे, जबकि सेना ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रही थी. इससे पहले इजरायली सेना ने यह भी घोषणा की कि उसने ईरान के एक भूमिगत परमाणु स्थल पर हमला किया है. सेना के अनुसार वहां वैज्ञानिक “गुप्त रूप से” परमाणु हथियार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विकसित कर रहे थे. सेना ने कहा, “सेना की खुफिया एजेंसी वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और उसने इस स्थान पर उनकी नई जगह का पता लगा लिया, जिससे सटीक हमला करना संभव हुआ.” सेना ने एक नक्शा भी दिखाया, जिसमें यह सुविधा तेहरान के पूर्वी बाहरी इलाके में दिखाई गई. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने इजरायल पर फिर से कई मिसाइलें दागीं. सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा जारी बयान में कहा गया, “‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' की सोलहवीं लहर शुरू हो गई है. इसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एयरोस्पेस फोर्स ने कब्ज़े वाले इलाकों के दिल पर बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं.” यह इजरायल की ओर इशारा था. मंगलवार को ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अपने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का विस्तार किया. इस दौरान एक और अमेरिकी कांसुलेट और एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया. एक ईरानी ड्रोन हमले ने दुबई में अमेरिकी कांसुलेट के पास हमला किया, जिससे आग लग गई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. कतर में अल-उदीद एयर बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया. बताया गया कि सोमवार को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक स्टेशन, जो सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास में है, उस पर भी ड्रोन हमला हुआ. अमेरिका और सऊदी अरब ने पुष्टि की कि रियाद में दूतावास परिसर पर दो ड्रोन गिरे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जासूसी केंद्र ही उस हमले का निशाना था या नहीं, ऐसा रॉयटर्स ने कहा. कतर ने कहा कि उसने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े दो जासूसी नेटवर्क को तोड़ दिया है. यह जानकारी उसकी सरकारी समाचार एजेंसी ने बुधवार आधी रात के बाद दी. फ्रांस ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के जवाब में अपना प्रमुख विमानवाहक पोत भूमध्य सागर में भेजने का फैसला किया है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसकी घोषणा की. चार्ल्स द गॉल नाम का विमानवाहक पोत उत्तर अटलांटिक में चल रहे मिशन से वापस बुलाकर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर भेजा गया है. पिछले सप्ताह यह स्वीडन के बंदरगाह माल्मो पर रुका था. ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को पवित्र शहर मशहद में दफनाया जाएगा, ऐसा फार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा. खामेनेई, जिन्होंने 36 साल तक देश का नेतृत्व किया, शनिवार को अमेरिका-इज़राइल के हमलों की एक लहर के दौरान 86 वर्ष की उम्र में मारे गए. वे मूल रूप से मशहद के ही रहने वाले थे, जो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. उनके पिता की कब्र इमाम रजा दरगाह में है.

