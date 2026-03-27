वियतनाम युद्ध जैसा होगा ईरान में अमेरिका का अंजाम... रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेद्वेदेव ने दी चेतावनी

रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेद्वेदेव ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी जमीनी अभियान के वही परिणाम होंगे, जो वियतनाम युद्ध के हुए थे. उन्होंने कहा कि इस युद्ध से अमेरिका सम्मानजनक तरीके से बाहर नहीं निकल सकता. ऐसे जंग के परिणाम इस पूरे क्षेत्र के लिए घातक होंगे.

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भी अमेरिकी सरकार के बयानों के लहजे की तुलना वियतनाम युद्ध के दौरान दी गई सैन्य ब्रीफिंग से की थी. उन्होंने कहा कि वाशिंगटन उसी तरह के दावे दोहरा रहा है, जो बाद में जमीनी हकीकत से उलट साबित हुए.

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक समय वियतनाम युद्ध के विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की थी. अमेरिकी यह नहीं भूले हैं कि कैसे, जब वियतनाम में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और परिणाम स्पष्ट था, तब जनरल विलियम वेस्टमोरेलंड को वापस घर बुलाया गया था, ताकि सभी को आश्वस्त किया जा सके कि युद्ध अच्छा चल रहा है, अमेरिका 'जीत रहा है'.

उन्होंने कहा कि मीडिया भी इसे भूला नहीं है. मोर्चे से आने वाली वे काल्पनिक प्रेस ब्रीफिंग 'फाइव ओ'क्लॉक फॉलीज' के नाम से कुख्यात हो गईं.

ईरान ने कहा कि अमेरिकी दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है. वियतनाम में जैसे उस समय सच्चाई छिपाई गई थी, आज भी वही रणनीति अपनाई जा रही है. अराघची ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला हुआ तो तेहरान बिना किसी संयम के करारा जवाब देगा.

उन्होंने कहा क‍ि अब आज की बात करें तो स्क्रिप्ट वही है, बस मंच बदल गया है, आज हेगसेथ सामने आते हैं, और उनका संदेश आज भी हकीकत से कोसों दूर है. अमेरिकी सरकार कुछ कहती है और हकीकत कुछ और होती है.

ईरान ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी दावा करते हैं कि ईरान की हवाई सुरक्षा खत्म हो चुकी है, एक एफ-35 विमान को निशाना बना दिया जाता है. जब वे घोषणा करते हैं कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वापस लौट जाता है, और यूएसएस अब्राहम लिंकन और भी दूर चला जाता है. उन्होंने अमेर‍िका पर तंज करते हुए कहा दशक भले ही बदल गया हो, लेकिन नारा वही है, "हम जीत रहे हैं."

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