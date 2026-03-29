सूत्रों ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और IRGC के चीफ कमांडर अहमद वाहिदी के बीच युद्ध और अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए हैं. सूत्रों ने बताया कि पेजेश्कियान ने बढ़ते तनाव और पड़ोसी देशों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर IRGC के रवैये की आलोचना की है और इस स्थिति के आर्थिक नतीजों के बारे में चेतावनी दी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना सीजफायर के ईरान की अर्थव्यवस्था महीनेभर के भीतर पूरी तरह तबाह हो सकती है. पेजेश्कियान ने सारी शक्तियां सरकार को सौंपने की मांग की है, जिसे वाहिदी ने खारिज कर दिया है.