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3 minutes ago
नोएडा:

Noida Internationl Airport Updates: उत्तर प्रदेश का मोस्‍ट अवेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) अब उड़ान भरने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट का पहले चरण (Phase-1) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. एयरपोर्ट को 5 चरणों में विकसित किया जाएगा. ये एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. एयरपोर्ट पर 3900 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ऑल-वेदर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है. हर साल करीब 1.2 करोड़ (12 मिलियन) यात्रियों के आवागमन की क्षमता पहले चरण में होगी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा. एयरपोर्ट पर उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं. सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को कई स्तरों में बांटा गया है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी खास प्लान तैयार किया गया है. प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर हेवी व्‍हीकल्‍स के लिए अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है. यह रोक शनिवार सुबह 7 बजे से लागू होगा और लगभग 16 घंटे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा, ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो. स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर यात्रा करने से बचें. साथ ही, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. 
 

PM मोदी का पूरा कार्यक्रम 

  • PM मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे.
  • सुबह करीब 11:30 बजे, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का दौरा करेंगे.
  • दोपहर करीब 12 बजे, प्रधानमंत्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे.
  • पीएम मोदी इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे. 
  • नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है.

Jewar Airport Inauguration LIVE Updates...

Mar 28, 2026 06:54 (IST)
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Noida Internationl Airport Inauguration: जेवर एयरपोर्ट पर कार्गो हब भी विकसित किया जा रहा

जेवर एयरपोर्ट में भविष्य कुल 8 रनवे बनाए जाएंगे, फिलहाल पहले चरण में 1 रनवे से संचालन शुरू होगा. कार्गो हब भी विकसित किया जा रहा है. कार्गो टर्मिनल की क्षमता शुरुआती 2.5 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन तक की जा सकेगी. कार्गो टर्मिनल से आसपास में विकसित औद्योगिक यूनिट्स को बड़ा फायदा होगा. साथ ही लॉजिस्टिक्स, होटल, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन सेक्टर में तेज विकास होगा.

Mar 28, 2026 06:51 (IST)
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Jewar Airport Inauguration Updates: नोएडा एयरपोर्ट पर भारतीय संस्कृति की झलक

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट  एयरपोर्ट का डिजाइन भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, जिसमें बनारस की घाट और हवेली जैसी वास्तुकला झलकती है. Phase-1 पर लगभग 11,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. एयरपोर्ट को प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया जा रहा है.

Mar 28, 2026 06:47 (IST)
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Jewar Airport Inauguration LIVE: जेवर एयरपोर्ट का फर्स्‍ट फेज पूरा, अब 4 चरण बाकी

एयरपोर्ट का पहले चरण (Phase-1) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. एयरपोर्ट को 5 चरणों में विकसित किया जाएगा. ये एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. एयरपोर्ट पर 3900 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ऑल-वेदर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है. हर साल करीब 1.2 करोड़ (12 मिलियन) यात्रियों के आवागमन की क्षमता पहले चरण में होगी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा.

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