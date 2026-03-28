IPL 2026, Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. बेंगलुरु के लिए आज दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. जैकब डफी और अभिनंदन खेल रहे हैं. (Live Scorecard)
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेइंग XI: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा.
RCB vs SRH LIVE Score, IPL 2026 LIVE Updates, straight from M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru:
RCB vs SRH LIVE Score: दोनों टीमों के इम्पैक्ट
सनराइजर्स हैदराबाद इम्पैक्ट प्लेयर: शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड पायने, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इम्पैक्ट प्लेयर: देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर
RCB vs SRH LIVE Score: ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेइंग XI: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा.
RCB vs SRH LIVE Score: क्या बोले ईशान किशन
ईशान किशन ने कहा,"अच्छा लग रहा है और हम पहले फील्डिंग भी करना चाहते थे. हम अपनी ताकत का समर्थन करना चाहते हैं. यह आईपीएल है, आपको कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं. जाहिर तौर पर पैट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है, लेकिन हर कोई अच्छी लय में दिख रहा है और मुझे लगता है कि हम जीत की ओर होंगे."
RCB vs SRH LIVE Score: टॉस के दौरान क्या बोले रजत पाटीदार
रजत पाटीदार ने कहा,"यह सीज़न ओपनर है, इसलिए देखते हैं कि विकेट कैसा व्यवहार करता है. पिछले सीज़न से बहुत सारी सकारात्मकताएं हैं. हम किसी चीज का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम आईपीएल 2026 में भी जीतेंगे. टीम में कई अच्छे खिलाड़ी हैं और बैकअप खिलाड़ी भी बेहतर हैं. सभी खिलाड़ी फिट हैं और मेडिकल स्टाफ खिलाड़ियों की देखभाल कर रहा है." फैंस के लिए उन्होंने संदेश दिया,"समर्थन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. हम इसे फिर से जीतने की कोशिश करेंगे."
RCB vs SRH LIVE Score: बेंगलुरु ने जीता टॉस
अब टॉस का समय है. RCB-RCB के नारे गूंज रहे हैं. टॉस का सिक्का कार में आया है. रजत पाटीदार ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया है.
RCB vs SRH Live Score: काली पट्टी बांधकर उतरेंगे मैदान पर
पिछले साल स्टेडियम के बाहर हुई दुखद भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी. ऐसे में जब चिन्नास्वामी में क्रिकेट लौट रहा है तो फ्रेंचाइजी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए स्टेडियम में 11 सीट खाली छोड़ने का फैसला लिया है. आज कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है. साथ ही आरसीबी के खिलाड़ी ट्रेनिंह के दौरान 11 नंबर की जर्सी में दिख रहे हैं. आरसीबी के खिलाड़ी आज बांह में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगे.
RCB vs SRH Live Score: इस पर 300 पार?
आईपीएल इतिहास के टॉप स्कोर का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के पास है. हैदराबाद पिछले सीजन 300 के करीब तो पहुंच गई थी. सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाजों और फिर हेनरिक क्लासेन ने अपना पूरा जोर लगाया था. लेकिन क्या इस सीजन हैदराबाद इस आंकड़े को पार कर पाएगी? आईपीएल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, जब कोई टीम 300 का स्कोर पार कर पाई हो.
RCB vs SRH Live Score: खिलाड़ियों का अभ्यास जारी
RCB vs SRH Live Score: दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं. कोहली जब मैदान पर पहुंचे तो फैंस ने पूरे जोश से उनका स्वागत किया है. माहौल पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में दिख रहा है. पिच रिपोर्ट के दौरान केविन पीटरसन ने कहा है कि टॉस जीतने वाली टीम रन चेज करना चाहेगी.
IPL 2026 Live: कोहली लंबे समय बाद एक्शन में
फैंस की नजरें विराट कोहली पर होंगी, जो लंबे समय बाद एक्शन में होंगे. कोहली ने अपना आखिरी टी20 मुकाबला पिछले साल खेला था, जो आईपीएल फाइनल था, जबकि मैदान पर वह करीब दो महीने बाद नजर आएंगे.
IPL 2026 Live: होगी रनों की बरसात
चिन्नास्वामी की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है. छोटी बाउंड्री से गेंदबाजों की मुश्किल और बढ़ जाती है. गेंद अच्छे से बैट पर आती है. ऐसे में आज फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद है. गेंदबाजों को सही लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी.
IPL 2026 Live: चोटिल खिलाड़ियों से परेशानी
इस साल सभी टीमों की समस्या चोटिल खिलाड़ी हैं. आज के मुकाबले में जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिायई प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे जबकि पैट कमिंस हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे. यश दयाल भी आरसीबी का हिस्सा नहीं है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए गेंदबाजी समस्या हो सकती है.
IPL 2026 Live: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. दोनों टीमें 25 बार भिड़ी हैं और 11 बार आरसीबी जीती है जबकि 14 बार हैदराबाद.
RCB vs SRH Live Score: सभी 10 कप्तान भारतीय
इस सीजन सभी टीमों की अगुवाई भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में है. इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार है, जब सभी टीमों की अगुवाई भारतीयों के हाथों में होगी. हैरानी की बात है कि जिन खिलाड़ियों के हाथ में टीमों की कमान है, उसमें से अधिकतक खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे और यह आईपीएल के प्रभाव को दिखाता है.
RCB vs SRH Live Score: शुरू हुआ आईपीएल
आज से आईपीएल के 19वें संस्करण की शुरुआत हो रही है. साल 2008 में सीजन का ओपनिंग मुकाबले की मेजबानी करने के बाद बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम लीग के इतिहास में दूसरी बार आईपीएल ओपनर की मेजबानी करने के लिए तैयार है. सीजन ओपनर में पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने हैं.