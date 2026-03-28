IPL 2026, Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. बेंगलुरु के लिए आज दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. जैकब डफी और अभिनंदन खेल रहे हैं. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेइंग XI: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा.

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