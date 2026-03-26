ईरान जंग खत्म करने के लिए 3 दिन के अंदर पाकिस्तान जा सकते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस- रिपोर्ट

US Iran War Ceasefire Talk: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस सप्ताह के अंत तक पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने पर चर्चा की जा सके. यह जानकारी CNN की एक रिपोर्ट में दी गई है. दरअसल खबरें आईं कि ईरान के प्रतिनिधियों ने ट्रंप सरकार से कहा कि वे दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर के साथ फिर से बातचीत शुरू नहीं करना चाहते. इसके बाद इस्लामाबाद ने जेडी वेंस का नाम आगे बढ़ाया है.

हालांकि इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका बातचीत में ज्यादा सक्रिय होने वाली नहीं है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा, “मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है. उपराष्ट्रपति हमेशा से एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं- वे राष्ट्रपति के दाहिने हाथ हैं और राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के अहम सदस्य हैं. वे इस पूरे प्रशासन के दौरान इन चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं.” लेविट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप विदेशी और घरेलू दोनों मामलों में वेंस की सलाह लेते हैं. लेविट ने यह भी बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका ईरान में किसके साथ बातचीत कर रहा है.

घटनाक्रम से परिचित लोगों के हवाले से CNN ने रिपोर्ट दी कि ट्रंप की टीम इस सप्ताह के आखिर तक पाकिस्तान में अधिकारियों के साथ बैठक की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वेंस भी शामिल हो सकते हैं, ताकि युद्ध को खत्म करने पर चर्चा की जा सके. रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित यात्रा का समय, स्थान और इसमें कौन शामिल होगा- ये सभी बातें अभी तय नहीं हैं और बदल सकती हैं.

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पाकिस्तान बनना चाहता है मध्यस्थ

मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि ईरानी वार्ताकार ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ या ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर के साथ बैठकर बातचीत करने से इनकार कर चुके हैं. जारेड कुशनर ने युद्ध से पहले ईरान के साथ परमाणु वार्ताओं का नेतृत्व किया था. बातचीत सफल नहीं हुई थी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए “सार्थक और निर्णायक बातचीत को आसान बनाने” के लिए तैयार है. साथ ही पाकिस्तान यह भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद को एक संभावित स्थान बनाया जाए.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार भी पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका और ईरान इस सप्ताह ही इस्लामाबाद में बातचीत के लिए मिल सकते हैं, ताकि लगभग एक महीने पहले शुरू हुए युद्ध को खत्म करने पर चर्चा की जा सके.

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