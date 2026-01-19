द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और यूरोप में ठनी, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को दी तगड़ी चेतावनी

यूरोपीय नेताओं ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड पर उनका सपोर्ट नहीं करने पर टैरिफ लगाने की निंदा की और चेतावनी दी कि ट्रांसअटलांटिक संबंध खतरे में हैं. डेनमार्क ने कहा कि वे ट्रंप की शनिवार को की गई धमकी के खिलाफ खड़े हैं. टैरिफ की धमकियां ट्रांसअटलांटिक संबंधों को कमजोर करती हैं और खतरनाक डाउनवर्ड सर्पिल का खतरा पैदा करती हैं. ब्रिटेन, डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने एक संयुक्त बयान में ये चेतावनी दी.

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि ट्रंप का अल्टीमेटम दुनिया के वर्तमान क्रम और नाटो सैन्य गठबंधन के भविष्य के लिए खतरा है. नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से "ग्रीनलैंड और आर्कटिक में सुरक्षा स्थिति" के बारे में बातचीत की थी और आशा व्यक्त की कि इस सप्ताह के डावोस सम्मेलन में फिर से बात करेंगे. उन्होंने अपनी बातचीत के बारे में विस्तार से नहीं बताया. यूरोपीय परिषद ने कहा कि ब्रसेल्स में रविवार को यूरोपीय संघ के राजदूतों की बैठक के बाद वह आने वाले दिनों में यूरोपीय संघ के नेताओं का एक शिखर सम्मेलन बुलाने जा रही है.

ट्रेड डील को खतरा

ब्लॉक ने जुलाई में वाशिंगटन के साथ एक डील की, जिसके तहत अधिकांश यूरोपीय संघ के निर्यात पर 15 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लगाया जाएगा. यह स्पष्ट नहीं था कि ट्रंप द्वारा धमकी दी गई टैरिफ इस डील के खिलाफ कैसे काम करेंगी. जर्मन विदेश मंत्री योहान वेडेफ़ुल ने ARD टेलीविजन से कहा, "मुझे विश्वास नहीं है कि वर्तमान स्थिति में यह समझौता संभव है." फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सहायकों ने कहा कि अगर ट्रंप अपने अतिरिक्त टैरिफ लागू करते हैं तो वह वाशिंगटन के खिलाफ पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए 'एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट' को सक्रिय करने के लिए यूरोपीय संघ से कहेंगे. यह उपाय EU में वस्तुओं और सेवाओं के आयात को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो 27 देशों का एक बाजार है, जिसकी कुल आबादी 450 मिलियन है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दूसरी बार पद संभालने के बाद से लगातार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की इच्छा व्यक्त की है. इस लक्ष्य के प्रति उनकी भाषा और सख्त हो गई है, जब उन्होंने इस महीने की शुरुआत में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान का आदेश दिया.

'ब्लैकमेल'

ट्रंप और उनकी प्रशासन ने तर्क दिया है कि ग्रीनलैंड के अमेरिकी शासन में आने से अमेरिकी "राष्ट्रीय सुरक्षा" को फायदा होगा. उन्होंने और उनके सहयोगियों ने यह भी तर्क दिया कि डेनमार्क, जो एक NATO सदस्य है, ग्रीनलैंड की रक्षा करने में असमर्थ होगा यदि कभी रूस या चीन वहां आक्रमण करने का प्रयास करें. डेनमार्क और उसके कई यूरोपीय NATO सहयोगियों ने हाल ही में प्रतिक्रिया में ग्रीनलैंड में एक अभ्यास के लिए थोड़े सैन्य कर्मियों को भेजा, जिसमें अमेरिका को भी आमंत्रित किया गया. शनिवार को, ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोगों ने अमेरिका द्वारा आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण करने की कोशिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कई प्रदर्शनकारियों द्वारा पहने गए कैप पर लिखा था 'मेक अमेरिका गो अवे', जो ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नारे से जुड़ा था. ट्रंप ने शनिवार को इसका जवाब दिया और ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 1 फरवरी से 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी. ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह दर 1 जून से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाएगी "जब तक कि ग्रीनलैंड की पूरी और कुल खरीद के लिए समझौता नहीं हो जाता." यहां तक कि इटली की अती-दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो ट्रंप की सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों में से एक हैं, भी इस धमकी से डर गईं. उन्होंने सियोल यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि आज नए प्रतिबंध लगाना एक गलती होगी. मैंने कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें बताया कि मैं क्या सोचती हूं." ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे "पूरी तरह गलत" कहा, और कहा कि उन्होंने इस स्थिति पर ट्रंप के साथ "सबसे जल्द अवसर पर" चर्चा करने की योजना बनाई है. डच विदेश मंत्री डेविड वैन वेल ने ट्रंप की धमकी की निंदा करते हुए इसे "अस्पष्ट" और "बच्चों की तरह ब्लैकमेल" बताया.

व्यापार युद्ध का डर

फ्रांस की कृषि मंत्री एनी जेनवार्ड ने चेतावनी दी कि शुल्क वाशिंगटन को भी नुकसान पहुंचाएंगे. उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स Europe 1 और CNews को बताया, "इन शुल्क वृद्धि के मामले में (ट्रंप) के पास भी बहुत कुछ खोने को है.

नॉर्वे, जो ट्रंप के शुल्क की धमकी का लक्ष्य बना है, लेकिन ब्रिटेन की तरह ही यह EU सदस्य नहीं है, ने कहा कि वह वर्तमान में अमेरिकी सामानों के खिलाफ किसी प्रतिशोध पर विचार नहीं कर रहा है. नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने NRK टेलीविजन से कहा, "मुझे लगता है कि किसी को रुक कर सोचना चाहिए ताकि ऐसी व्यापार युद्ध से बचा जा सके जो एक नकारात्मक चक्र की ओर ले जाएगा. कोई भी जीत नहीं सकता."