ट्रंप ने शुक्रवार को ही ऐलान किया था कि वह यूक्रेन पर बातचीत के लिए जल्द पुतिन से मिलेंगे.डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस-यूक्रेन खत्म करने पर जोर दे रहे है. लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच शांति की शर्तें अलग होने की वजह से ये कितना संभव हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा.

इस खास दिन होगी ट्रंप-पुतिन की महामुलाकात, जगह भी पता चल गई; आखिर पुतिन कैसे हुए तैयार?
अलास्का में होगी ट्रंप-पुतिन की मुलाकात. (फाइल फोटो)
  • डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी,.
  • ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पहले 50 दिन, फिर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था.
  • ट्रंप रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है.
नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द आमने-सामने होंगे. रूस पर फोड़े गए टैरिफ बम के बीच ट्रंप-पुतिन की मुलाकात की तारीख (Trump-Putin Meeting) सामने आ गई है. दोनों नेता 15 अगस्त को एक दूसरे से मिलेंगे. बता दें कि ये दिन भारत के लिए बहुत खास है. भारत में जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा होगा, तब ट्रंप-पुतिन मिल रहे होंगे. इस दौरान उनके बीच क्या  बातचीत होती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी. ट्रंप और पुतिन अलास्का में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे. इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर की है. हालांकि ट्रंप ने पहले भी पुतिन से मुलाकात के संकेत दे दिए थे. तभी से माना जा रहा था कि दोनों अगने हफ्ते मिल सकते हैं. अब ट्रंप ने खुद ही तारीफ की मुकर्रर कर दी है.

ये भी पढ़ें- 1929 जैसी महामंदी... भारी टैरिफ के बचाव में ट्रंप ने ये क्या कह दिया, दी ये चेतावनी

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर

बता दें कि ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर रूस-यूक्रेन का युद्ध नहीं रोका गया तो वह और टैरिफ लगा देंगे. ट्रंप के युद्ध खत्म करने के अल्टीमेटम के बीच पुतिन का मुलाकात के लिए तैयार हो जाना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. बता दें कि एक दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात भी की थी. इशके बाद उन्होंने दोनों की मुलाकात जल्द होने की बात कही थी. इस बीच खबर ये भी है कि पुतिन यूं ही ट्रंप से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए हैं. उन्होंने पुतिन से ऐसे कई वादे किए हैं, जो रूस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

अल्टीमेटम के बीच होगी ट्रंप-पुतिन की मुलाकात

ये बात को जग जाहिर है कि यूक्रेन को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच सबकुछ ठीक नहीं है.हालही में ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था. हालांकि बाद में ट्रंप ने इसे घटाकर 10 दिन कर दिया था. ये समय सीमा भी अब खत्म हो चुकी है. अब दोनों की मुलाकात की तारीख सामने आ गई है.

ट्रंप का रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर जोर

बता दें कि ट्रंप ने शुक्रवार को ही ऐलान किया था कि वह यूक्रेन पर बातचीत के लिए जल्द पुतिन से मिलेंगे. बता दें कि 15 अगस्त को दोनों के बीच होने वाली ये मुलाकात साल 2021 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच पहली शिखर बैठक होगी. डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस-यूक्रेन खत्म करने पर जोर दे रहे है. लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच शांति की शर्तें अलग होने की वजह से ये कितना संभव हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा.

रूस-यूक्रेन के बीच 'शांति दूत' बनेंगे ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप की रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है. दोनों देशों से कई बार बातचीत के बाद भी बात नहीं बन सकी. पिछले दिनों रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणी के बाद ट्रंप एक बार फिर से रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावना जता रहे हैं.

