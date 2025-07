अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (The Resistance Front) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा कि इस संगठन ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्‍मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी. अमेरिका ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organization) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (Specially Designated Global Terrorist) घोषित किया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा, "आज विदेश विभाग द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है. लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक मुखौटे और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे."

