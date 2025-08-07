विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रंप के निशाने पर एक और टॉप अमेरिकी यूनिवर्सिटी, UCLA पर यह आरोप लगाकर फंड के $584 मिलियन रोके

हार्वर्ड, येल, ब्राउन, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड सहित 60 यूनिवर्सिटी ट्रंप सरकार के निशाने पर है. ट्रंप के निशाने पर आई इन टॉप यूनिवर्सिटी में से UCLA एक है.

Read Time: 3 mins
Share
ट्रंप के निशाने पर एक और टॉप अमेरिकी यूनिवर्सिटी, UCLA पर यह आरोप लगाकर फंड के $584 मिलियन रोके
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने UCLA के फेडरल फंड पर रोक लगाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय केवल दूसरे देशों के लिए अपने टैरिफ वॉर से मुसीबत नहीं बने हुए हैं. ट्रंप खुद अमेरिका की नामी यूनिवर्सिटी के लिए भी राष्ट्रपति बनने के बाद से रोड़ा बने हुए हैं. अमेरिका की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक- कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजिल्स (UCLA) ने बुधवार को बताया कि ट्रंप सरकार ने यूनिवर्सिटी को मिलने वाले सरकारी फंड के 584 मिलियन अमेरिकी डॉलर रोक दिए हैं, उसे निलंबित कर दिया है.

UCLA के चांसलर जूलियो फ्रेंक ने एक बयान में कहा, "वर्तमान में, एक्स्ट्रामुरल अवार्ड फंडिंग में कुल लगभग 584 मिलियन डॉलर निलंबित हैं और जोखिम में हैं. अगर ये फंड निलंबित रहते हैं, तो यह UCLA और पूरे देश में अमेरिकियों के लिए विनाशकारी होगा."

चांसलर फ्रेंक ने कहा, "इन फंडों का निलंबन न केवल उन रिसर्चर्स के लिए नुकसान है जो इन ग्रांट पर निर्भर हैं, बल्कि यह देश भर के उन अमेरिकियों के लिए भी नुकसान है जिनका काम, स्वास्थ्य और भविष्य हमारे अभूतपूर्व रिसर्च और स्कॉलरशिप पर निर्भर करता है."

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, UCLA ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने "यहूदी विरोधी भावना और पूर्वाग्रह" के दावों को लेकर उसके संघीय शोध निधि (फेडरल रिसर्च फंड) को निलंबित कर दिया है.

ट्रंप के निशाने पर 60 यूनिवर्सिटी

हार्वर्ड, येल, ब्राउन, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड सहित 60 यूनिवर्सिटी ट्रंप सरकार के निशाने पर है. इन यूनिवर्सिटी पर अपने-अपने कैंपस में कथित यहूदी विरोधी भेदभाव और उत्पीड़न को लेकर प्रशासन जांच कर रही है. ट्रंप के निशाने पर आई इन टॉप यूनिवर्सिटी में से UCLA एक है.

ट्रंप सरकार का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पर क्या आरोप है?

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग की नागरिक अधिकार जांच में यह आरोप लगाया गया कि 2024 में यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों के दौरान यहूदी और इजरायली छात्रों के व्यापक उत्पीड़न के प्रति UCLA "जानबूझकर उदासीन" रहा था.

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी (UC) के अध्यक्ष जेम्स मिलिकेन ने भी बुधवार को UCLA में रिसर्च ग्रांट के निलंबन पर एक बयान जारी किया था. UC सिस्टम के अंदर कुल 10 कैंपस आते हैं और इनमें से UCLA में ही सबसे अधिक छात्रों का नामांकन है. मिलिकेन ने कहा कि UC "संघीय प्रशासन के साथ बातचीत में शामिल होने" के लिए सहमत हो गया है, और उनका "तत्काल लक्ष्य यूनिवर्सिटी में निलंबित और जोखिम वाले फेडरल फंड के $ 584 मिलियन को जल्द से जल्द बहाल करना है."

मिलिकेन ने कहा, "ये कटौती यहूदी विरोधी भावना को संबोधित (उसपर एक्शन लेने) करने के लिए कुछ नहीं करती है. इसके अलावा, UCLA और पूरे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए जो व्यापक काम किया है, उसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है."

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, यूनिवर्सिटी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान यहूदी छात्रों और एक प्रोफेसर के इलाज पर मुकदमे को निपटाने के लिए 6.45 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, US Universities, Donald Trump Administration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com