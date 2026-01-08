विज्ञापन
अमेरिका-कोलंबिया रिश्तों में ट्विस्ट, 'कोकीन तस्कर' कहने के बाद ट्रंप-पेट्रो की फोन पर लंबी बातचीत!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच पहली फोन कॉल हुई. हाल ही में ट्रंप ने पेट्रो को 'बीमार' और 'कोकीन तस्कर' कहा था. बातचीत में ड्रग नीति, वेनेजुएला और मतभेदों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने आमने-सामने मुलाकात पर सहमति जताई. यह कॉल लैटिन अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच अहम मानी जा रही है.

  • ट्रंप और कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच फोन कॉल हुई है जिसमें कई विवादित मुद्दों पर चर्चा हुई.
  • दोनों नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की नीति और आमने-सामने मुलाकात पर सहमति व्यक्त की है.
  • ट्रंप ने पेट्रो को कोकीन तस्कर कहकर हमला बोला था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कोलंबियाई समकक्ष गुस्तावो पेट्रो के बीच पहली फोन कॉल हुई है. यह बातचीत उस समय हुई जब दोनों नेताओं के बीच हाल ही में तीखी बयानबाजी ने तनाव बढ़ा दिया था. ट्रंप ने कुछ दिन पहले पेट्रो को 'बीमार' और 'कोकीन तस्कर' कहकर हमला बोला था.

बातचीत में क्या हुआ?

दोनों नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की नीति और अन्य विवादित मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही आमने-सामने मुलाकात पर भी सहमति बनी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TruthSocial पर लिखा, 'कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है. उन्होंने ड्रग्स और अन्य मतभेदों पर स्थिति स्पष्ट की.'

जल्द मुलाकात पर बनी सहमति

ट्रंप ने आगे कहा कि वह पेट्रो के कॉल और उनके लहजे की सराहना करते हैं और जल्द मुलाकात की उम्मीद रखते हैं. वहीं, पेट्रो ने बोगोटा में अपने समर्थकों को बताया कि बातचीत में वेनेजुएला का मुद्दा भी उठा. यह कॉल इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका कोलंबिया में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है.

कैसे बिगड़े ट्रंप और पेट्रो के रिश्ते

ट्रंप और पेट्रो के रिश्ते पिछले साल से बिगड़ते गए. सितंबर में अमेरिका ने पेट्रो का वीजा रद्द कर दिया था जब उन्होंने सैनिकों से ट्रंप के आदेश न मानने की अपील की थी. इसके बाद वॉशिंगटन ने पेट्रो और उनके करीबी सहयोगियों पर ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने के आरोप में व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाए और कोलंबिया को ‘ड्रग्स के खिलाफ युद्ध' में साझेदार के रूप में डीलिस्ट कर दिया.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कॉल कोलंबिया के अमेरिकी राजदूत गेब्रियल गार्सिया पेना ने सेट की थी. ब्लू रेडियो ने बताया कि बातचीत करीब 45 मिनट चली. अब देखना होगा कि इस कॉल का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है.

लैटिन अमेरिका में बढ़ता तनाव

तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने का अभियान शुरू किया. 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने कराकस में दो हवाई हमले कर मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों फिलहाल न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में हैं और ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

