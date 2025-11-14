अमेरिका: ओक्लाहोमा में टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव, दर्जनों बीमार, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

अमेरिका के ओक्‍लाहोमा में गुरुवार को एक होटल में खड़े टैंकर से अमोनिया गैस लीक होने लगी. इस घटना के बाद होटल के गलियारे धुएं से भर गए और ओक्लाहोमा के एक छोटे से शहर के सैकड़ों आसपास के निवासियों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा. कई दर्जन लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया. गैस मास्क पहने अग्निशन दस्‍ते के कमचारियों ने वेदरफोर्ड में घर-घर जाकर लोगों को जगाया और अमोनिया गैस रिसाव के कारण उन्हें बाहर जाने के लिए कहा.

जिस होटल में ट्रक खड़ा था, वहाँ ठहरे एक ऑयल फील्‍ड वर्कर ने बताया कि उसने एक हल्की सी आवाज सुनी और उसके कुछ वक्‍त बाद ही एक गंध महसूस की. वह और उसका एक सहकर्मी अपने कमरे से बाहर निकले और एक गलियारे में और फिर एक लिफ्ट में पहुंचे, जहां से तेज गंध आ रही थी.

प्रत्‍यक्षदर्शियों ने क्‍या बताया?

टेक्सास के नाकोगडोचेस निवासी माइकल जॉनसन ने बताया कि बाहर निकलने पर उन्होंने अपने वाहनों को अमोनिया के बादल में डूबा देखा. उन्‍होंने कहा, "उस गंध ने ही मुझे झकझोर दिया."

वह भागा, लेकिन उसने देखा कि उसका रूममेट उसके साथ नहीं था और उसने देखा कि वह उनके ट्रकों की ओर भागा था. उसने बताया कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके सहकर्मी को बचा लिया.

जॉनसन ने कहा, "उसके होंठ बैंगनी हो गए थे और जम गए थे. उसकी आंखें लाल हो गई थीं. उसकी त्वचा पूरी तरह लाल हो गई थी."

जॉनसन ने एक व्यक्ति को लड़खड़ाते हुए देखा और उसे मुंह पर डालने के लिए एक कमीज दी. एक समय, उसने धुएं की ओर देखा और पाया कि वे चारों ओर से घिरे हुए हैं और सोच रहा था, हम मर जाएंगे"

कई दर्जन लोग अस्‍पताल पहुंचे

पुलिस ने बताया कि 34 लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया और 11 मरीजों को ओक्लाहोमा सिटी क्षेत्र के अस्पतालों में ले जाया गया. पुलिस ने एक बयान में कहा कि कई पीड़ित गुरुवार देर रात तक गहन चिकित्सा कक्ष में रहे, लेकिन ज्‍यादातर की हालत स्थिर है. दर्जनों अन्य लोगों का आपातकालीन केंद्रों में इलाज किया गया. पुलिस ने बताया कि पांच अधिकारियों के श्वसन मार्ग रासायनिक रूप से जल गए.

गुरुवार तड़के कम से कम 500 से 600 लोग आश्रय गृहों में चले गए, जबकि अन्य को कई घंटों तक अपने घरों के अंदर रहने का आदेश दिया गया. कुछ नर्सिंग होम खाली करा लिए गए और स्कूल दिन भर के लिए बंद कर दिए गए.

11,339 किलो अमोनिया ले जा रहा था टैंकर

ईपीए ने एक लिखित बयान में कहा कि 11,339.80 किलोग्राम अमोनिया ले जा रहे एक टैंकर के गैसकिट के लीक होने से यह घटना हुई. अमोनिया का उपयोग मक्का और गेहूं की खेती में मदद के लिए कृषि उर्वरक के रूप में किया जाता है. इस रंगहीन गैस में दम घुटने वाली गंध होती है और यह जानलेवा हो सकती है, खासकर उच्च सांद्रता में या इसके कारण सांस लेने में तकलीफ और त्वचा व आंखों में जलन पैदा हो सकती है.

पिछले सप्ताह ही मिसिसिपी के याजू शहर के निकट अमोनिया रिसाव के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था तथा दो वर्ष पूर्व इलिनोइस में एक टैंकर ट्रक से अमोनिया रिसाव के कारण पांच लोगों की मौत हो गई थी.