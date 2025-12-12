रूस-यूक्रेन युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है, 'हताश' ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के "तीसरे विश्व युद्ध" में तब्दील होने की चेतावनी दी है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने ही इस युद्ध में 25,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे. ट्रंप ने लगातार हो रहे खूनखराबे पर गहरी निराशा जताई. ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध को तुरंत खत्म करने के अपने आग्रह को दोहराया और कहा, "मैं चाहता हूं कि ये हत्याएं बंद हों... पिछले महीने लगभग 25,000 सैनिक मारे गए, मैं इसे रोकना चाहता हूं. हम इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं."

ट्रंप को सता रही कौन सी चिंता?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चिंता जताई कि इस तरह की चीजें तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनती हैं. उन्होंने यही बात कुछ दिन पहले भी कही थी कि जब तक हर कोई इस तरह के खेल खेलता रहेगा, हम तीसरे विश्व युद्ध में फंस जाएंगे, और हम ऐसा नहीं देखना चाहते. युद्ध को कुछ ही घंटों में खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप रूस और यूक्रेन के झुकने से इनकार करने की वजह से लगातार हताश हो रहे हैं. वह एक साइड खड़े होकर यह सब देखने के लिए मजबूर हैं.

रूस-यूक्रेन से क्यों नाराज हैं ट्रंप?

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने भी कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप सीजफायर तक पहुंचने की धीमी प्रगति को लेकर मॉस्को और कीव दोनों से बहुत निराश हैं. वह सिर्फ बैठक करने के लिए बैठकों में शामिल होने को तैयार नहीं हैं. ट्रंप बेकार की बैठकों से थक चुके हैं. पिछले चार साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के मुख्य मध्यस्थ के रूप में काम करते हुए ट्रंप को बातें नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए.

कैरोलिन लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के दोनों पक्षों से बहु निराश हैं. वह सिर्फ सिर्फ दिखावे के लिए होने वाली बैठकों से तंग आ चुके हैं. वह युद्ध खत्म होने की कार्रवाई चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि ट्रंप प्रशासन शांति प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है. ट्रंप ने बुधवार को यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की थी. विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों के साथ अभी भी सीधी बातचीत जारी है.

शांति के लिए ट्रंप कर रहे हर संभव कोशिश

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सुरक्षा समझौते के तहत यूक्रेन को मदद देने के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी शांति योजना पर इतनी आसानी से सहमति नहीं दी, जिससे कीव के अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है, जिन्होंने पहले के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसे मॉस्को के प्रति बहुत नरम माना गया था.

ट्रंप की यह टिप्पणी ज़ेलेंस्की द्वारा यूक्रेन के लोगों को डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने के बारे में मतदान करने की अनुमति देने की संभावना जताने के बाद आई है. वहीं क्रेमलिन इस बात पर अड़ा है कि यूक्रेन पूर्वी क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुला ले, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं, जिन पर रूसी सेना करीब चार साल के आक्रमण में कब्जा करने में असफल रही है. इस बीच, ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए प्रत्यक्ष सैन्य मदद में भारी कटौती की है. उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का समर्थन किया है जिसके तहत अन्य नाटो सहयोगी कीव के लिए अमेरिकी हथियार खरीद सकते हैं.