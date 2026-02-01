सैन्य जीत जल्द ही... रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को बताया 'भावुक'

रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने रविवार को कहा कि यूक्रेन में कई पैमानों पर सैन्य जीत के संकेत दिख रहे हैं. मेदवेदेव ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ताकत से इतिहास में शांतिदूत के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं. मेदवेदेव ने कहा कि सैन्य विजय का होना बिल्कुल तय है और यह कई पैमानों पर दिखाई दे रहा है.

युद्ध खत्म होने वाला है?

मेदवेदेव ने सरकारी समाचार एजेंसी TASS और सैन्य चैनल WarGonzo समेत कई मीडिया संस्थानों को दिए एक साक्षात्कार में ये बातें कहीं. उन्होंने विशेष सैन्य अभियान (SMO) के उद्देश्यों को जल्द से जल्द हासिल करने का आश्वासन देते हुए कहा, “मैं चाहता हूं कि यह जितनी जल्दी हो सके, हो जाए.” पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने यह भी कहा कि आगे क्या करना है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है.

मेद्वेदेव ने कहा, "सैन्य जीत अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. आखिरकार, जीत का लक्ष्य नए संघर्षों को रोकना है. यह बिल्कुल स्पष्ट है."

ट्रंप पर मेदवेदेव

मेदवेदेव ने कहा, "यह स्पष्ट है कि ट्रंप इतिहास में शांतिदूत के रूप में पहचाना जाना चाहते हैं और वे इसके लिए प्रयासरत हैं. कुछ मामलों में यह सफल होता है, कुछ में नहीं. वे वास्तव में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि ट्रंप के कार्यों को अक्सर अराजकता के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति छिपी हुई है.

दिमित्री ने आगे कहा, “वह (ट्रंप) एक भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरी ओर, जिस अराजकता की लोग चर्चा करते हैं, जिसे उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाला बताया जाता है, वह वास्तव में वैसी नहीं है. यह स्पष्ट है कि इसके पीछे एक सोची-समझी और सुनियोजित रणनीति है.” मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप की शासन शैली 'अद्वितीय' है, लेकिन कुछ मायनों में 'काफी प्रभावी' भी है. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत की है, लेकिन ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से शासन करते हैं.

पिछले सितंबर में रूस के तटों के करीब दो परमाणु पनडुब्बियों को भेजने की ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए, मेदवेदेव ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा: “हम अभी भी उन दो पनडुब्बियों की तलाश कर रहे हैं.”

जेलेंस्की का भी आया बयान

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को घोषणा की कि रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता का अगला दौर बुधवार और गुरुवार को होगा. रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दूतों के रविवार को अबू धाबी में मिलने की उम्मीद थी, ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके. जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, “हमें अभी-अभी हमारी वार्ता टीम से रिपोर्ट मिली है. अगली त्रिपक्षीय बैठकों की तारीखें तय हो गई हैं: 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में. यूक्रेन सार्थक बातचीत के लिए तैयार है, और हम ऐसे परिणाम में रुचि रखते हैं जो हमें युद्ध के वास्तविक और सम्मानजनक अंत के करीब ले जाए.”