रोबोट आर्मी आपस में लड़ना शुरू भी कर चुकी है, जो fantasy फिल्मों में सुनते देखते थे वो आज हो भी रहा है

युद्ध के नियम और तरीके बदल रहे हैं. वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका ने एआई का इस्तेमाल कर दुनिया को चौंका दिया तो रूस-यूक्रेन युद्ध में रोबोट आर्मी ने जंग लड़ना शुरू कर दिया है. ये जमीन, हवा और पानी में अपनी सेना के लिए लड़ रहे हैं और दुश्मन सैनिकों को बंदी तक बना रहे हैं. ये रिपोर्ट fantasy फिल्मों की तरह लग सकती है, लेकिन है रियल. रूस-यूक्रेन युद्ध में ऐसी-ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जो भविष्य में युद्ध लड़ने के तरीकों को ही बदल देगा. दुनिया ने रूस-यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की ताकत को पहचाना था, मगर अब ये उससे कई कदम आगे पहुंच चुका है.

रूस-यूक्रेन जंग से शुरूआत

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के हमले के बाद से, यूक्रेन में हाईटेक संघर्ष चल रहा है. जासूसी और मारक ड्रोनों ने यूक्रेन के आसमान को गर्जना से भर दिया है, और मानवरहित नौकाओं ने काला सागर में रूसी नौसेना को पंगु बना दिया है. अब, यूक्रेन ने जमीन पर सशस्त्र रोबोट तैनात करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है. मानवरहित जमीनी वाहन (यूजीवी), या यूक्रेनी सैन्य शब्दावली में ग्राउंड रोबोट सिस्टम, पहले ही अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं.

ऐसी खबरें भी आई हैं कि अंडरग्राउंड व्हीकल्स (UGVs) ने रूसी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है और यहां तक ​​कि दुश्मन सैनिकों को बंदी भी बनाया है. कहा जाता है कि यूक्रेनी और रूसी किलर रोबोट्स के बीच इंसानों की गैरमौजूदगी में भी झड़पें हुईं हैं. यूक्रेनी सेना की K2 ब्रिगेड के ओलेक्सांद्र अफनासीव कहते हैं, "रोबोट युद्ध पहले से ही हो रहे हैं." वे अपनी UGV बटालियन के कमांडर हैं - जो उनके अनुसार दुनिया की पहली UGV बटालियन है.

कैसे करते हैं काम

ब्रिगेड इन रोबोट्स का इस्तेमाल करने का एक तरीका यह है कि इनके ऊपर कलाश्निकोव मशीन गन लगाई गईं हैं. मेजर अफनासीव कहते हैं, "वे ऐसे युद्धक्षेत्र में गोलीबारी करते हैं, जहां एक पैदल सैनिक भी जाने से डरता है, लेकिन एक अल्ट्रा-ग्रेवेटेड व्हीकल (UGV) अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं हिचकिचाता." उनकी बटालियन विस्फोटकों से लदे, बैटरी से चलने वाले आत्मघाती अल्ट्रा-ग्रेवेटेड व्हीकलों का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों और छिपने की जगहों को उड़ाने के लिए भी कर रही है. ऊपर मंडराते हवाई ड्रोनों के विपरीत, ये कोई आवाज नहीं करते, जिससे दुश्मन को आने वाले हमले की चेतावनी मिल सके. 33वीं डिटैच्ड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की टैंक बटालियन के उप कमांडर, जिनका कॉलसाइन अफगान है, का दावा है कि एक मशीन गन से लैस यूक्रेनी अल्ट्रा-ग्रेवेटेड व्हीकल ने एक रूसी पर्सनल कैरियर पर घात लगाकर हमला किया, जबकि एक रोबोट ने हफ्तों तक यूक्रेनी ठिकाने की रक्षा की. अफगान स्वीकार करते हैं कि युद्धक्षेत्र में इन घातक रोबोटों की कुछ सीमाएं भी हैं, और इनमें से कई सीमाएं नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के कारण स्वयं-निर्धारित हैं. अफगान कहते हैं, "आधुनिक अंडरग्राउंड वाहन आंशिक रूप से खुद निर्णय लेते हैं. वे खुद चल सकते हैं, दुश्मन का पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी, गोली चलाने का निर्णय एक इंसान, यानी उनके संचालक द्वारा लिया जाता है. रोबोट गलत व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं या किसी नागरिक पर हमला कर सकते हैं. इसीलिए अंतिम निर्णय इंसान द्वारा लिया जाना चाहिए." इसका अर्थ है कि युद्धक्षेत्र में अधिकतर मामलों में सशस्त्र अंडरग्राउंड वाहनों को ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित दूरी से नियंत्रित किया जाता है. यूक्रेन के घातक मानवरहित वाहन (UGV) ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन से लैस हो सकते हैं, और इनका उपयोग बारूदी सुरंगें या कांटेदार तार बिछाने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अधिकांश मानवरहित वाहन अभी भी आपूर्ति पहुंचाने और घायलों को निकालने के अपने मूल उद्देश्य के लिए ही उपयोग किए जाते हैं. यूक्रेन के पूर्व कमांडर-इन-चीफ और अब ब्रिटेन में राजदूत वैलेरी जालुजनी के अनुसार, सशस्त्र UGV की भूमिका में जल्द ही अभूतपूर्व वृद्धि होगी.

और बढ़ेगा दायरा

लंदन के थिंक-टैंक चैथम हाउस में युद्ध के भविष्य पर बोलते हुए, उन्होंने बताया कि स्ट्राइक UGV का उपयोग न केवल अकेले किया जाएगा, बल्कि एआई से चलने वाले ड्रोन के बड़े झुंडों के हिस्से के रूप में भी किया जाएगा. उन्होंने कहा, "निकट भविष्य में हम दर्जनों और यहां तक ​​कि सैकड़ों अधिक बुद्धिमान और सस्ते ड्रोनों को एक ही समय में विभिन्न दिशाओं और ऊंचाइयों से, हवा, जमीन और समुद्र से हमला करते देखेंगे." हवा में ड्रोनों ने युद्ध के मैदान में मनुष्यों की उपस्थिति को कहीं अधिक खतरनाक बना दिया है, जिससे यूक्रेन का तथाकथित "किल जोन" संपर्क रेखा से 20-25 किमी (12-15 मील) तक विस्तारित हो गया है. आगे चलकर, रोबोट मानव रूप में युद्ध में भाग लेंगे: "यह अब विज्ञान कथा नहीं रहेगी."

