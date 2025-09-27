विज्ञापन
विशेष लिंक

टूट गई अरब देशों की एकता? वॉकआउट के बीच नेतन्याहू से मिले UAE के विदेश मंत्री

यूएई विदेश मंत्रालय ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, “ग़ाज़ा में युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए मुलाकात की गई.”  

Read Time: 2 mins
Share
टूट गई अरब देशों की एकता? वॉकआउट के बीच नेतन्याहू से मिले UAE के विदेश मंत्री
  • इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कूटनीतिक बैठक की और रिश्ते बनाए रखने का संकेत दिया.
  • यूएई का तर्क था कि यह बैठक गाजा युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए आयोजित की गई थी.
  • मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ विरोध जताया, जबकि यूएई के प्रतिनिधि नेतन्याहू के भाषण के दौरान मौजूद रहे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जब अरब और इस्लामिक देश गाजा पर इजराइली हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं. ऐसे वक्त में यूएई ने इजराइल से अपने कूटनीतिक रिश्ते जारी रखने का साफ संकेत दिया है. न्यूयॉर्क में यूएन महासभा (UNGA) के इतर यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की. यूएई का तर्क था कि यह बैठक गाजा युद्ध को खत्म करने की ‘जरूरत' पर जोर देने के लिए थी.

लेकिन अरब जगत में इसे अलग नजरिये से देखा जा रहा है. बैठक ऐसे समय पर हुई जब गाजा में हालात बद से बदतर हैं और कई देशों ने इजराइल के रुख को 'मानवता के खिलाफ अपराध' बताया है. नेतन्याहू के यूएन भाषण के दौरान भी एक बड़ा विरोध देखा गया. जहां कई अरब और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने वॉकआउट कर अपना विरोध दर्ज किया, वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई के प्रतिनिधि वहीं बैठे रहे.

यूएई के वरिष्ठ सलाहकार अनवर गर्गाश ने भी इस कूटनीतिक रुख का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, “यूएई की कूटनीति एक सिद्धांत पर आधारित है: संवाद ज़रूरी है. यही कारण है कि हम नेतन्याहू से मिले.”  
 

यूएई विदेश मंत्रालय ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, “ग़ाज़ा में युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए मुलाकात की गई.”  
 

अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूएई अब्राहम समझौते के तहत अपने इज़राइल रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही बाकी मुस्लिम दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट क्यों न हो? ऐसे समय में यूएई का यह रुख केवल फिलिस्तीनियों ही नहीं, बल्कि अरब एकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prime Minister Netanyahu, Sheikh Abdullah Bin Zayed, UAE Foreign Minister, Gaza War, Israel Gaza War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com