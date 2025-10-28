तुर्की में आया 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप, कुछ इमारतों को पहुंचा नुकसान

तुर्की में सोमवार देर रातजोरदार भूकंप आया है. आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (AFAD) के अनुसार, 6.1 तीव्रता का यह भूकंप बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में केंद्रित था. इस भूकंप से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर भी है. लेकिन किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है. यह भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 11:48 बजे (1948 GMT) 5.99 किलोमीटर (3.72 मील) की गहराई पर आया है. हैबरतुर्क समाचार चैनल के अनुसार, भूकंप का असर इस्तांबुल और आसपास के बर्सा, मनीसा और इज़मिर प्रांतों में भी महसूस किया गया. निजी एनटीवी और अन्य चैनलों ने सिंदिरगी में इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी.

घरों से बाहर निकले लोग

भूकंप के तेज झटके आने के बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए और दहशत का माहौल फैल गया. अगस्त में भी सिंगिरगी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दर्जनों अन्य घायल हो गए थे. तब से, बालिकेसिर के आसपास के क्षेत्र में छोटे-छोटे भूकंप आते रहे हैं.

साल 2023 में, तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप की चपटे में आकर 53,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी. जबकि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गईं थी. इतना ही नहीं पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी हिस्सों में भी 6,000 लोग मारे गए थे.