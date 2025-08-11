तुर्की में भूकंप के जोरदार झटकों से दहशत, 6.0 रही तीव्रता

10 अगस्त की शाम तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, यह झटका स्थानीय समयानुसार शाम 7:53 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10:23 बजे) महसूस किया गया. भूकंप की गहराई बेहद उथली, महज 10 से 11 किलोमीटर थी. इसका केंद्र बालिकेसिर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, बर्सा से 128 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और इस्तांबुल से 206 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था.

इस भूकंप के झटके मनीसा, इज़मिर, उसाक और बर्सा सहित कई पड़ोसी प्रांतों में भी महसूस किए गए. तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD के अनुसार, मुख्य झटके के बाद अब तक 3.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले कुल सात आफ्टरशॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं.

आपदा प्रतिक्रिया योजना सक्रिय, राहत कार्य जारी

AFAD ने तुर्की आपदा प्रतिक्रिया योजना (TAMP) को सक्रिय कर दिया है. राहत और बचाव कार्यों के लिए चानक्कले, इज़मिर, अफ्योनकारहिसार, उसाक, बर्सा, साकार्या, कुताह्या, बिलसिक, मनीसा और कोकेली के प्रांतीय निदेशालयों से कर्मियों और वाहनों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है.

AFAD ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "10 अगस्त 2025 को 19:53 बजे, बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी जिले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. यह झटका मनीसा, इज़मिर, उसाक और बर्सा में भी महसूस किया गया. अब तक 3.0 से अधिक तीव्रता वाले सात झटके आ चुके हैं। क्षेत्र में सर्वेक्षण जारी है."

बयान में आगे कहा गया, 'TAMP योजना को सक्रिय कर दिया गया है. सभी आपदा समूहों के प्रतिनिधि AFAD प्रेसीडेंसी आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन केंद्र में एकत्रित होंगे. हम प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और भलाई की कामना करते हैं. घटनाक्रम पर लगातार नज़र रखी जा रही है."