पश्चिमी तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, इस्तांबुल तक महसूस हुई कंपन

तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में सोमवार रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं. झटके इस्तांबुल और आसपास के शहरों तक महसूस किए गए, हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है.

  • तुर्की के बालिकेसिर प्रांत के सिन्दिरगी कस्बे में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए
  • भूकंप का केंद्र जमीन से करीब छह किलोमीटर गहराई पर था और इससे सिन्दिरगी में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है
  • झटके इस्तांबुल, बुर्सा, मनीसा जैसे प्रमुख शहरों तक महसूस किए गए लेकिन अब तक किसी के मौत की सूचना नहीं है
नई दिल्ली:

पश्चिमी तुर्की में सोमवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. देश की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी AFAD के अनुसार, यह भूकंप 6.1 तीव्रता का था और इसका केंद्र बालिकेसिर प्रांत के सिन्दिरगी कस्बे में स्थित था. स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर 48 मिनट (1948 GMT) पर आए इस भूकंप का केंद्र जमीन से 6 किलोमीटर (3.7 मील) नीचे बताया गया है. 

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, सिन्दिरगी में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर घायल होने की सूचना नहीं मिली है. तुर्की के निजी समाचार चैनल NTV और हाबरटुर्क ने बताया कि झटके इस्तांबुल, बुर्सा, मनीसा और इज़मिर जैसे प्रमुख शहरों तक महसूस किए गए. 

गौरतलब है कि सिन्दिरगी में इसी साल अगस्त महीने में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कई दर्जन लोग घायल हुए थे. तब से लेकर अब तक इस इलाके में छोटे-छोटे झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग लगातार भय के माहौल में हैं.

तुर्की भौगोलिक रूप से मुख्य फॉल्ट लाइनों (दरारों) पर स्थित है, जिसके कारण यहां भूकंप आम बात है. 2023 में देश के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में 53,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई थीं. उस भूकंप का असर पड़ोसी सीरिया में भी हुआ था, जहां 6,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल राहत और बचाव दलों को सतर्क रखा गया है, और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. 

