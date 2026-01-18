क्या कर के मानेंगे ट्रंप? NATO, EU के बाद अब UN पर तिरछी नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वकांक्षा बढ़ती जा रही है. "शांति बोर्ड", जिसे शुरू में गाजा में इजरायल-हमास युद्ध को समाप्त करने पर केंद्रित एक तंत्र के रूप में देखा जा रहा था, अब अन्य वैश्विक संकटों में कहीं अधिक व्यापक भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षाओं के साथ आकार ले रहा है. ये संभावित रूप से संयुक्त राष्ट्र को टक्कर दे सकता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.

शुक्रवार को विभिन्न विश्व नेताओं को भेजे गए पत्रों में, जिसमें उन्हें बोर्ड के "संस्थापक सदस्य" बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, ट्रंप ने कहा कि यह संस्था "वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाएगी."

कौन-कौन होगा इस टीम में

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और पैराग्वे के नेता सैंटियागो पेना को ट्रंप द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र, जिन्हें शनिवार को उनके आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट किया गया था, में उल्लेख किया गया है कि ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा युद्धविराम योजना, जिसमें शांति बोर्ड का गठन शामिल है, को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह इंगित करता है कि विश्व नेताओं का पैनल अपना काम गाजा तक सीमित नहीं रख सकता है.

ट्रंप ने लिखा, “अब इन सभी सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है. योजना के केंद्र में शांति बोर्ड है, जो अब तक का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बोर्ड होगा, जिसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतरिम शासी प्रशासन के रूप में स्थापित किया जाएगा.”

अन्य नेताओं, जिनकी सरकारों ने निमंत्रण पत्र प्राप्त करने की पुष्टि की है, उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन शामिल हैं. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने या किन अन्य नेताओं को निमंत्रण प्राप्त होंगे.

रूस-चीन करेंगे विरोध

शांति बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में बदलने की ट्रंप की स्पष्ट आकांक्षा निश्चित रूप से विवादास्पद होगी और चीन और रूस सहित कई देशों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है और विश्व व्यवस्था में किसी भी आमूलचूल परिवर्तन का विरोध करने में उनके महत्वपूर्ण हित हैं.

छोटे देशों को भी आपत्ति होने की संभावना है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने उन्हें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में कम से कम अपनी बात रखने का मौका दिया है.

संयुक्त राष्ट्र का स्थान लेना मकसद

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि शांति बोर्ड की विस्तारित भूमिका “महत्वाकांक्षी” बनी हुई है, लेकिन ट्रंप और उनके सलाहकारों का मानना ​​है कि यह संभव है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका और अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र और उसके संबद्ध संगठनों, आयोगों और सलाहकार बोर्डों के प्रति बार-बार निराशा व्यक्त की है.ट्रंप प्रशासन की आंतरिक सोच पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी ने यह नहीं कहा कि शांति बोर्ड का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र का स्थान लेना है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि यह वैश्विक संस्था को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है.

इजरायल भी खुश नहीं

बोर्ड मेंबर्स को लेकर इजरायल भी खुश नहीं है. अपने करीबी सहयोगी की दुर्लभ आलोचना करते हुए इजरायल ने कहा है कि गाजा कार्यकारी समिति "इजरायल के साथ समन्वयित नहीं थी और उसकी नीति के विपरीत है." हालांकि इसका कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया. शनिवार के बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेश मंत्रालय को विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क करने के लिए कहा है. शुक्रवार को व्हाइट हाउस द्वारा घोषित समिति में कोई इजरायली अधिकारी शामिल नहीं है, लेकिन इसमें एक इजरायली व्यवसायी, अरबपति याकिर गाबे शामिल हैं. अब तक घोषित अन्य सदस्यों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे करीबी विश्वासपात्र, एक पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एक अमेरिकी जनरल और कई मध्य पूर्वी सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

