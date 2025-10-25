विज्ञापन
ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में भेजा एयरक्रॉफ्ट कैरियर, कहीं ये नए युद्ध की आहट तो नहीं...!

इस क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी हमलों ने नई अटकलों को जन्म दिया है कि ट्रंप प्रशासन ड्रग्स की तस्करी को लक्षित करने वाले अपने अभियानों में किस हद तक जा सकता है. 

लैटिन अमेरिका में विमानवाहक पोत भेज रहे ट्रंप.
  • US सेना लैटिन अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक विमानवाहक पोत तैनात कर रही है.
  • US रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसे अवैध गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम बताया है.
  • यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड विमानवाहक पोत को अमेरिकी दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात किया गया है.
वाशिंगटन:

अमेरिकी सेना लैटिन अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति में भारी बढ़ोतरी कर रही है. वह इस जलक्षेत्र में एक विमानवाहक पोत तैनात करने जा रही है, ये ऐलान पेंटागन ने शुक्रवार को किया. अमेरिकी सेना ने अपनी शक्ति उस क्षेत्र में बढ़ाई है, जहां ट्रंप प्रशासन ने  ड्रग्स ले जाने के आरोप के बाद हाल के दिनों में वोट्स पर तेज हमले किए हैं. 

लैटिन अमेरिका में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी सेना दक्षिण अमेरिका के पास जलक्षेत्र में एक विमानवाहक पोत तैनात कर रही है, जो क्षेत्र में सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए उठाया गया ताजा कदम है. हेगसेथ ने इससे पहले कहा कि अमेरिकी सेना ने ड्रग्स ले जाने के संदेह में कैरेबियाई क्षेत्र में एक नौका पर अपना 10वां हमला किया, जिसमें छह लोग मारे गए.

नए युद्ध की आशंका से खलबली

ट्रंप ने बड़ी संख्या में एयरक्रॉफ्ट कैरियर को लैटिन अमेरिका के तटों पर रवाना कर दिया है. नए युद्ध की आशंका से खलबली मची हुई है.  ट्रंप के निर्देश के मुताबिक, एमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अवैध तत्वों और गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें बाधित करने की अमेरिकी क्षमता को मजबूत किया जा सके. ये बात पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर कही है.

क्रोएशिया के बंदरगाह पर पहुंचा एयरक्राफ्ट कैरियर

यूएसएस फोर्ड की तैनाती भूमध्य सागर में की गई है. इस ऑपरेशन के एक जानकार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इसका एक विध्वंसक अरब सागर में और दूसरा लाल सागर में है. शुक्रवार तक, यह विमानवाहक पोत एड्रियाटिक सागर के किनारे क्रोएशिया के बंदरगाह पर पहुंच गया था. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके लैटिन अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में पहुंचने में कितना समय लगेगा. क्या यूएसएस फोर्ड के सभी पांच विध्वंसक जहाज वहां तक पहुंच पाएंगे.

ड्रग तस्करी के शक में नाव पर हमला, 6 की मौत

बता दें कि इस इलाके में पहले से भी कैरिबियन सागर और वेनेजुएला के तटों पर बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती देखी गई है. अमेरिकी सेना ने एक संदिग्ध ड्रग तस्करी नाव पर अपनी 10वीं स्ट्राइक की, जिसमें  कैरिबियन सागर में 6 तस्करों मारे गए. इस क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी हमलों ने नई अटकलों को जन्म दिया है कि ट्रंप प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करने वाले अपने अभियानों में किस हद तक जा सकता है. 

ट्रंप को वेनेजुएला की चेतावनी

अमेरिका के एयरक्रॉफ्ट कैरियर की तैनाती से वेनेजुएला में हलचल देखी जा रही है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप को युद्ध करने की भूल नहीं करने की चेतावनी दी है. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, कोई युद्ध का पागलपन नहीं, हमेशा के लिए शांति, हमेशा शांति. 

