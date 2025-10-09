विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजा में शांति पर पहली मुहर, ट्रंप का बड़ा ऐलान- बंधकों को रिहा करेगा हमास

ट्रंप ने कहा कि इजरायल और हमास लड़ाई समाप्त करने और बंधकों को रिहा करने की योजना के 'पहले चरण' पर सहमत हुए

Read Time: 3 mins
Share
गाजा में शांति पर पहली मुहर, ट्रंप का बड़ा ऐलान- बंधकों को रिहा करेगा हमास
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति की घोषणा की
  • ट्रंप ने इस समझौते को अरब, मुस्लिम देशों, इजरायल, आसपास के देशों और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण करार दिया
  • गाजा में शांति के समझौते के तहत बंधकों को जल्द रिहा करने और इजरायली सेना के पीछे हटाने की योजना शामिल
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वॉशिंगटन/यरुशलम/गाजा:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल और हमास ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जता दी है. ट्रंप ने इसे "अरब और मुस्लिम देशों, इजरायल, आसपास के सभी देशों और अमेरिका के लिए एक महान दिन" बताया. ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए कहा, "इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल अपनी सेना भी पीछे हटेगी. यह एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है." 

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की का जताया आभार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजरायल और हमास ने उनके 20-बिंदुओं वाले गाजा शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जता दी है. ट्रंप ने इसे "ऐतिहासिक और अभूतपूर्व" कदम बताते हुए कहा कि यह दो साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है. ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों का आभार जताते हुए कहा,  "धन्य हैं वे जो शांति लाते हैं." मिस्र से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर समझौता हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा.

नेतन्याहू का बयान और ट्रंप की संभावित यात्रा

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे "ईश्वर की मदद से" बंधकों को घर वापस लाएंगे. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वे इस सप्ताह के अंत में मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने कहा,"मैं सप्ताह के अंत में, शायद रविवार को वहां जा सकता हूं. सबसे अधिक संभावना है कि मैं मिस्र जाऊंगा, लेकिन गाजा भी जा सकता हूं." ट्रंप ने पहले कहा था कि वह इस सप्ताह के अंत में मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि समझौता "बहुत क़रीब" है. एएफपी के पत्रकारों ने एक नाटकीय घटनाक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में हस्तक्षेप करते हुए और मिस्र में वार्ता की प्रगति के बारे में ट्रंप को एक ज़रूरी नोट देते हुए देखा.

समझौते के प्रमुख बिंदु

  • गाजा में तत्काल संघर्षविराम  
  • सभी बंधकों की रिहाई  
  • हमास का निरस्त्रीकरण  
  • इज़रायली सेना की चरणबद्ध वापसी

गाजा में क्या हालात

दक्षिणी गाजा के तटीय क्षेत्र अल-मवासी में रात होते ही, उत्सुकता का माहौल था. जहां "अल्लाहु अकबर" के नारे लग रहे थे और हवा में जश्न की गोलियां भी चल रही थीं. उत्तरी गाजा से विस्थापित हुए 50 वर्षीय मोहम्मद ज़मलोट ने कहा, "हम वार्ता और युद्धविराम से जुड़ी हर खबर पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं." हमास ने उन फ़िलिस्तीनी कैदियों की एक सूची सौंपी थी जिन्हें वह युद्धविराम के पहले चरण में इज़रायली जेलों से रिहा करना चाहता है. बदले में, हमास शेष 47 बंधकों को, जीवित और मृत, रिहा करने वाला है, जिन्हें 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमले में पकड़ा गया था, जिससे युद्ध छिड़ गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Israel-Hamas Sign First Phase Peace Plan, Trump Gaza Peace Plan, IsraelPalestineConflict
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com