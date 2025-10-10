विज्ञापन
इजरायली कैबिनेट ने युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव को दी मंजूरी

इजरायल के कैबिनेट यह फैसला दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए "आउटलाइन" को मंजूरी दी है.

  • इजरायल के कैबिनेट ने ट्रंप के प्रस्तावित गाजा युद्धविराम और बंधकों की रिहाई को मंजूरी दी
  • इस समझौते के तहत इजरायली सेना को 24 घंटे में पीछे हटना होगा
  • हमास ने कहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और मानवीय सहायता की अनुमति दी जाएगी
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इजराली कैबिनेट ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा युद्धविराम और हमास के कब्जे में बचे बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी दे दी. इजरायल के कैबिनेट यह फैसला दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए "आउटलाइन" को मंजूरी दी है, हालांकि योजना के विवादास्पद पहलुओं का जिक्र नहीं किया गया.

24 घंटे के भीतर सेना को हटना होगा पीछे

एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि समझौते के तहत 24 घंटे के भीतर सेना को पीछे हटना होगा और युद्धविराम तुरंत प्रभाव से लागू होगा. हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या ने कहा कि समझौते में लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, मिस्र सीमा खोलना, मानवीय सहायता की अनुमति और गाजा से इज़रायली सेना की वापसी शामिल है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी महिला और बच्चे कैदी रिहा किए जाएंगे.

ट्रंप ने बंधकों के परिवारों से क्या कहा

हमास ने दावा किया कि युद्ध समाप्त हो चुका है और अब वे स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की दिशा में काम करेंगे. हमास के कब्जे में बचे 48 बंधकों में से लगभग 20 जीवित बताए जा रहे हैं. ट्रंप ने एक वीडियो कॉल में बंधकों के परिवारों से कहा, "वे सोमवार को वापस आ रहे हैं."तेल अवीव और यरुशलम में बंधकों के परिवारों ने जश्न मनाया, जबकि गाजा के खान यूनिस में गम और खुशी दोनों ही माहौल एक साथ देखे जा सकते हैं.

