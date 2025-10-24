जीत गए ट्रंप, हमास समेत सभी फ़िलिस्तीनी गुट गाज़ा को टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने पर सहमत

हमास सहित प्रमुख फ़िलिस्तीनी राजनीतिक गुटों ने शुक्रवार को कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि टेक्नोक्रेटों की एक स्वतंत्र समिति गाज़ा युद्ध समाप्त होने के बाद उसकी सत्ता संभालेगी. हमास की वेबसाइट पर प्रकाशित एक संयुक्त बयान के अनुसार, काहिरा में एक बैठक के दौरान, समूहों ने "गाज़ा पट्टी का प्रशासन स्वतंत्र टेक्नोक्रेटों से बनी एक अस्थायी फ़िलिस्तीनी समिति को सौंपने" पर सहमति व्यक्त की. इसमें कहा गया है कि समिति "अरब भाइयों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से जीवन और बुनियादी सेवाओं के मामलों का प्रबंधन" करेगी.

बयान में क्या कहा गया

बयान में यह भी कहा गया कि सभी गुट "फिलिस्तीनी आंदोलन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने" के लिए एक साझा रुख अपनाने पर सहमत हुए हैं.इसमें सभी ताकतों और गुटों की एक बैठक का आह्वान किया गया ताकि "एक राष्ट्रीय रणनीति पर सहमति बनाई जा सके और फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को पुनर्जीवित किया जा सके." हमास पीएलओ का हिस्सा नहीं है, जिस पर उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी फतह का प्रभुत्व है.

कहां हुई मुलाकात

एक जानकार सूत्र ने गुरुवार को एएफपी को बताया कि हमास और फतह के प्रतिनिधिमंडलों ने गाजा में अमेरिका समर्थित युद्धविराम योजना के दूसरे चरण पर चर्चा करने के लिए काहिरा में मुलाकात की. नाम न बताने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि दोनों पक्ष "आने वाले समय में बैठकें जारी रखने और इज़रायली सरकार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर फ़िलिस्तीनी आंतरिक मोर्चे को संगठित करने पर काम करने" पर सहमत हुए. हमास-फ़तह वार्ता के साथ-साथ, मिस्र के ख़ुफ़िया प्रमुख हसन रशद ने प्रमुख फ़िलिस्तीनी गुटों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की.

हमास और फतह की दुश्मनी

इनमें हमास का सहयोगी इस्लामिक जिहाद, साथ ही फिलिस्तीन मुक्ति के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट और फिलिस्तीन मुक्ति के लिए पॉपुलर फ्रंट शामिल थे - दोनों ही पीएलओ के भीतर के गुट हैं. हमास और फतह के बीच गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का इतिहास रहा है, जो 2006 के चुनाव के बाद कुछ समय के लिए लड़ाई में बदल गई थी और जिसने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय एकता के प्रयासों में बाधा डाली है. दिसंबर 2024 में, वे युद्धोत्तर गाजा के संयुक्त प्रशासन के लिए एक समिति बनाने पर सहमत हुए. इस समझौते की, विशेष रूप से फतह के सदस्यों द्वारा, आलोचना की गई थी. हमास, जिसने 2007 में इस क्षेत्र पर सत्ता हथिया ली थी, पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह युद्धोत्तर क्षेत्र पर शासन नहीं करना चाहता, लेकिन उसने अपने लड़ाकों को निरस्त्र करने के आग्रह का विरोध किया है.