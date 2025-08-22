विज्ञापन
उस समय इस बहस का दुनिया भर में प्रसारण किया गया था. इसके विपरीत, ट्रंप का पुतिन की ओर इशारा करना उनकी बातचीत के एक हल्के-फुल्के और ज़्यादा हास्यपूर्ण हिस्से के दौरान हुआ.

ट्रंप-पुतिन Vs निक्सन-ख्रुश्चेव, 6 दशक पहले हुई मुलाकात की जानिए अब क्यों चर्चा 
  • ट्रंप ने हाल ही में पुतिन के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर 1959 की किचन डिबेट की याद दिलाई है.
  • 1959 में निक्सन और ख्रुश्चेव की मशहूर बहस में दोनों ने पूंजीवाद और साम्यवाद के मुद्दे पर तीखी बहस की थी.
  • ट्रंप अक्सर खुद की तुलना रिचर्ड निक्सन से करते हैं और उनकी राजनीतिक सोच को समान मानते हैं.
अभी हाल में ट्रंप-पुतिन की मुलाकात हुई. इस मुलाकात की एक तस्वीर लोगों को 6 दशक पीछे ले गई. ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर अपनी और पुतिन की तस्वीर के साथ 6 दशक एक पुरानी तस्वीर को साझा कर इसे और चर्चा में ला दिया. दरअसल, ट्रंप जिस तरह से पुतिन की ओर उंगली उठाते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उसी तरह मॉस्को में 1959 में हुई प्रसिद्ध "किचन डिबेट" के दौरान तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सोवियत प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव की ओर उंगली उठाते तस्वीर भी तब साझा हुई थी. अब ट्रंप ने दोनों तस्वीरों को एक साथ साझा किया है. 

क्यों हो रही चर्चा

ट्रंप अक्सर अपनी तुलना रिचर्ड निक्सन से करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि राजनीति में दोनों का नज़रिया एक जैसा है. निक्सन के प्रति उनकी प्रशंसा 1980 के दशक से चली आ रही है, जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को ट्रंप टॉवर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया था और वियतनाम युद्ध से निपटने के उनके तरीके की प्रशंसा की थी.

पिछले हफ़्ते अलास्का में ट्रंप और पुतिन यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने और संभावित शांति समझौते की संभावना तलाशने के लिए मिले थे. यह शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते के समाप्त हुआ और इस रेड-कार्पेट तमाशे के लिए आलोचनाओं का शिकार हुआ.

क्या हुआ था उस समय

छह दशक पहले, निक्सन और ख्रुश्चेव मास्को के सोकोलनिकी पार्क में अमेरिकी राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मिले थे. इस आयोजन का उद्देश्य सोवियत नागरिकों को पूंजीवादी जीवन के लाभों से परिचित कराना था, जिसमें एक आदर्श अमेरिकी घर में रहने वाले डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर और आरसीए रंगीन टेलीविजन जैसे आधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए थे.

निक्सन ने कहा कि ये उपकरण सभी के लिए सुलभ हैं, और कहा कि 14,000 डॉलर का घर रूस का एक औसत इस्पात कर्मचारी सरकारी सहायता प्राप्त वित्तपोषण से खरीद सकता है.

ख्रुश्चेव ने इसका हालांकि जवाब देते हुए दावा किया कि सोवियत नागरिक जल्द ही ऐसी ही सुविधाओं का आनंद लेंगे. वहीं अमेरिकी उपभोक्ता वस्तुओं के महत्व पर सवाल उठाए. फिर दोनों की चर्चा पूंजीवाद बनाम साम्यवाद और वैश्विक शक्ति संतुलन तक फैल गई.

निक्सन ने टिप्पणी की कि कैसे घर के काम से बचाने वाले उपकरण महिलाओं को कार्यबल में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं. ख्रुश्चेव ने जवाब दिया कि सोवियत संघ लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाएं पहले से ही समाज के सभी क्षेत्रों में एकीकृत हैं.

तब भी दुनिया में थी चर्चा

यह बहस अपने चरम पर पहुंच गई जब निक्सन ने ख्रुश्चेव की ओर इशारा करते हुए अमेरिकी मूल्यों पर बल दिया. फ़ोटोग्राफ़र इलियट एर्विट ने इस पल को कैद किया, जो शीत युद्ध की कूटनीति की एक उत्कृष्ट तस्वीर बन गई. उस समय इस बहस का दुनिया भर में प्रसारण किया गया था. इसके विपरीत, ट्रंप का पुतिन की ओर इशारा करना उनकी बातचीत के एक हल्के-फुल्के और ज़्यादा हास्यपूर्ण हिस्से के दौरान हुआ.
 

