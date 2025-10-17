गाजा के बाद अब रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराएंगे ट्रंप, हंगरी में पुतिन से करेंगे मुलाकात, अगले हफ्ते होगी शुरुआत

गाजा में युद्धविराम से उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में जुट गए हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात से एक दिन पहले, ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए वह बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात करेंगे. इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अगुआई में रूस से बातचीत की जाएगी.

गाजा में पिछले दो साल से जारी युद्ध खत्म कराने में ट्रंप की भूमिका सबके सामने है. ट्रंप की पहल पर ही इजरायल और हमास युद्धविराम के लिए राजी हुए हैं. हमास ने इजरायल के बंधकों को भी रिहा कर दिया है. ट्रंप ने पुतिन से बातचीत में इसका क्रेडिट भी खुद लेने की कोशिश की.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत काफी अच्छी रही. ट्रंप के मुताबिक, पुतिन ने मध्य-पूर्व में शांति कायम करने की महान उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्हें (ट्रंप) और अमेरिका को बधाई दी और कहा कि यह ऐसा सपना था, जो सदियों से पूरा होने की राह देख रहा था. ट्रंप ने आगे कहा कि उनका मानना है कि मध्य-पूर्व की कामयाबी रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मददगार साबित होगी.

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को लेकर भी काफी बातें कीं. ट्रंप ने बताया कि बातचीत के निष्कर्ष के तौर पर दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते उच्चस्तरीय सलाहकारों की बैठक पर सहमति बनी है. अमेरिका की ओर से शुरुआती बैठकों की अगुआई विदेश मंत्री मार्को रुबियो करेंगे. उनके साथ अन्य नामित अधिकारी भी होंगे. बैठक की जगह अभी तय होनी बाकी है.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि शुरुआती बैठकों के पूरी होने के बाद वह राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे. ये बैठक हंगरी के बुडापेस्ट में होगी. इस दौरान हम चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी अशोभनीय युद्ध को खत्म करने के लिए किस तरह काम किया जा सकता है.

ट्रंप ने यह भी बताया कि पुतिन से अपनी बातचीत और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वह शुक्रवार को ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे. पोस्ट में आखिर में ट्रंप ने विश्वास जताया कि पुतिन के साथ फोन पर बातचीत से महान प्रगति हुई है.

