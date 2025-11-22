विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरी सोच बदल गई है... न्यूयॉर्क मेयर ममदानी से मुलाकात के बाद ट्रंप के बदल गए सुर

ट्रंप ने कहा कि हम सब बदलते हैं. जब मैं पहली बार सत्ता में आया था, तब से मैं बहुत बदल गया हूं... हमने कुछ बातों पर चर्चा की... लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मेरी सोच बदल गई है... न्यूयॉर्क मेयर ममदानी से मुलाकात के बाद ट्रंप के बदल गए सुर
Trump Mamdani Meeting
  • डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने व्हाइट हाउस में अपनी पहली मुलाकात की.
  • दोनों नेताओं ने हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और महंगाई जैसे साझा मुद्दों पर चर्चा की और काम करने की इच्छा जताई.
  • ट्रंप ने ममदानी के चुनावी प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि वह शहर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वाशिंगटन:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की. ममदानी पर तीखे हमले करने वाले ट्रंप के सुर मुलाकात के बाद बदले नजर आए. उन्होंने कहा कि हमने मतभेदों की बजाय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए साझा लक्ष्यों पर फोकस किया है. राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि ममदानी एक '100 प्रतिशत कम्युनिस्ट पागल' और 'पूरी तरह से पागल' हैं. वहीं ममदानी ने ट्रंप प्रशासन को 'अधिनायकवादी' कहा था और खुद को 'डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना' बताया था. ट्रंप के बेटे ने भी ममदानी को हिंदू और यहूदी विरोधी बताया था.

न्यूयॉर्क में रहना आरामदायक लगेगा

ममदानी ने न्यूयॉर्क में मुफ्त बस सेवा, घरों का किराया कम करने जैसे वादे किए हैं. ममदानी ने महंगाई को ठीक वैसे ही मुद्दा बनाया था, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने 2024 के चुनाव में किया था. ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा, 'हम सब बदलते हैं. जब मैं पहली बार सत्ता में आया था, तब से मैं बहुत बदल गया हूं... हमने कुछ बातों पर चर्चा की... लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. मुझे लगता है कि वह कुछ रूढ़िवादी लोगों को चौंका देंगे.' यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें नये मेयर के अधीन शहर में रहना आरामदायक लगेगा, राष्ट्रपति ने कहा: 'मुझे सचमुच ऐसा लगेगा, खासकर बैठक के बाद.'

ट्रंप ने की ममदानी की तारीफ

ट्रंप ने कहा, 'हमारे बीच एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर, जिसे हम प्यार करते हैं, अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करे.' उन्होंने ममदानी के चुनावी प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने इस दौड़ में 'कई चतुर लोगों' को हराया है. न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात काफी फलदायी रही और दोनों नेताओं ने अपने साझा गृहनगर के प्रति प्रेम व्यक्त किया. ममदानी ने ओवल ऑफिस में कहा, 'राष्ट्रपति के साथ बिताया गया समय मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. बातचीत की सराहना करता हूं. मैं न्यूयॉर्कवासियों के लिए वह किफायती सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, Zohran Mamdani, Trump Mamdani Meeting, Zohran Mamdani Met Donald Trump, Usa News Today
Get App for Better Experience
Install Now