यूक्रेन पर शांति प्रस्ताव का विश्लेषण कर रहा है मॉस्को: क्रेमलिन

रूस के क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर पेश किए गए एक शांति प्रस्ताव का मॉस्को विश्लेषण कर रहा है. यह प्रस्ताव रूस के एक विशेष दूत ने हाल ही में अमेरिका के अधिकारियों के साथ हुई मुलाकात के बाद सौंपा है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पेस्कोव ने बताया कि रूस, निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की जांच कर रहा है. दिमित्रिएव ने पिछले सप्ताहांत मियामी में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की थी.

पेस्कोव ने कहा, “हम इन सबका विश्लेषण कर रहे हैं और इसके बाद, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अमेरिकी पक्ष के साथ आगे परामर्श जारी रखा जाएगा.”इससे पहले पेस्कोव ने कहा था कि दिमित्रिएव ने मियामी यात्रा के परिणामों के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानकारी दी है.

रविवार को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों ने अमेरिका के साथ फ्लोरिडा में अलग-अलग बातचीत की थी. रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार, दिमित्रि ने मीडिया से कहा कि “युद्ध भड़काने वालों” की कोशिशों के बावजूद रूस-अमेरिका वार्ता को बाधित नहीं किया जा सका.

इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि उसकी ‘सदर्न ग्रुप ऑफ फोर्सेज' की इकाइयों ने डोनेट्स्क क्षेत्र में स्थित स्वियातो-पोक्रोव्स्के बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है. मंत्रालय के बयान में कहा गया, “निर्णायक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सदर्न ग्रुप ऑफ फोर्सेज की इकाइयों ने डोनेट्स्क क्षेत्र में स्वियातो-पोक्रोव्स्के को मुक्त कराया है.”

रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में वायु रक्षा प्रणालियों ने छह हवाई बम, एक अमेरिकी निर्मित हिमार्स रॉकेट और 472 फिक्स्ड-विंग मानवरहित हवाई वाहनों (ड्रोन) को विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में मार गिराया.

उधर, क्रास्नोदार क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमले के बाद दक्षिणी रूसी बंदरगाह शहर टेमरयुक में दो तेल भंडारण टैंकों में आग लग गई. हालांकि, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगभग 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसे बुझाने के लिए 70 कर्मियों तथा 18 उपकरणों को लगाया गया है.

इसी तरह, रात के दौरान एक अलग ड्रोन हमले में क्रास्नोदार क्षेत्र के निकोलेव्का गांव को निशाना बनाया गया, जिसमें कई औद्योगिक ढांचे और कृषि उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए.

सोमवार को यूक्रेनी ड्रोन ने वोलना बस्ती में स्थित तामान बंदरगाह पर हमला किया था, जिससे दो घाटों और दो टैंकरों को नुकसान पहुंचा. इसके अलावा, इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे गिरने से दो भंडारण टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गए. टेमरयुक और तामान काला सागर के प्रमुख बंदरगाह हैं, जो रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं.