नेपाल के अन्नपूर्णा आधार शिविर में फंसे 17 भारतीय पर्यटकों को कुछ यूं बचाया गया

पहाड़ी क्षेत्र में फंसे लोगों की सहायता के लिए मुस्तांग से एक बचाव दल तैनात किया गया. सूत्रों ने बताया कि फंसे हुए लोगों को 4,190 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया है.

नेपाल के म्याग्दी स्थित अन्नपूर्णा आधार शिविर में फंसे 17 भारतीय पर्यटकों समेत 72 पर्वतारोहियों को सुरक्षाकर्मियों ने गुरुवार को बचा लिया. सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के सूत्रों के अनुसार, अन्नपूर्णा आधार शिविर पहुंचे सभी विदेशी पर्यटक भारतीय नागरिक थे.एपीएफ सूत्रों ने बताया कि ‘हिडन वैली' के नाम से प्रसिद्ध धौलागिरी सर्किट मार्ग पर भारी बर्फबारी के कारण ट्रैक रूट अवरुद्ध हो गया था.

यह मार्ग म्याग्दी और मुस्तांग जिलों को जोड़ता है. पहाड़ी क्षेत्र में फंसे लोगों की सहायता के लिए मुस्तांग से एक बचाव दल तैनात किया गया. सूत्रों ने बताया कि फंसे हुए लोगों को 4,190 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया और सुरक्षित रूप से अन्नपूर्णा ग्रामीण नगर पालिका में लाया गया.यहां सोमवार रात से हो रही भारी बारिश और बर्फबारी से ट्रैक रूट बाधित हो गया और इस कारण समूह वापस नहीं लौट सका.

सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस कर्मियों के एक बचाव दल ने स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया. पुलिस उपाधीक्षक लील बहादुर भुजेल ने कहा कि टीम ने अवरुद्ध हुए रास्तों से बर्फ को हटा दिया और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. एपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बर्फबारी और खराब मौसम के कारण घर वापसी असंभव हो गई तथा वे अब स्थानीय लॉज में ठहरे हुए हैं। मौसम साफ होते ही वे काठमांडू और अपने घर वापस लौट सकते हैं. म्याग्दी के मुख्य जिला अधिकारी बद्री प्रसाद तिवारी ने कहा कि स्थानीय प्राधिकारी ने जारी बर्फबारी और संभावित खतरों से सुरक्षा चिंताओं के कारण 31 अक्टूबर तक अन्नपूर्णा आधार शिविर तक ट्रेक पर प्रतिबंध लगा दिया है.

