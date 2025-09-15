नेपाल सरकार में शामिल होंगे ये 3 नए चेहरे, अंतरिम सरकार से दरकिनार सियासी नेता

Gen Z के हिंसक विरोध प्रदर्शन और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद नेपाल वापस पटरी पर लौटने लगा है. प्रधान मंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नेपाल की अंतरिम सरकार की कैबिनेट का सोमवार को विस्तार होने वाला है, जिसमें कम से कम तीन नए मंत्री शामिल होंगे. प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, सुशीला कार्की ने आंतरिक परामर्श के दौर के बाद तीन नामों को अंतिम रूप दिया है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व एमडी, कुलमान घीसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक बुनियादी ढांचे के मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी. वहीं काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के कानूनी सलाहकार रह चुके ओम प्रकाश आर्यल कानून और गृह मंत्रालय के प्रमुख होंगे. इसके अलावा पूर्व वित्त सचिव रमेश्वर खनाल वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे.

ANI के सूत्रों के मुताबिक शपथ समारोह सोमवार को ही निर्धारित है. शीतल निवास यानी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को नाम पहले ही सौंपे जा चुके हैं. तैयारी की जा रही है.

राष्ट्रपति पौडेल ने शुक्रवार देर रात कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया था और उन्होंने रविवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया. कैबिनेट विस्तार, जो शुरू में रविवार को होने की उम्मीद थी, उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण विलंबित हो गया. अधिकारियों ने कहा कि कार्की मंत्री पद के लिए नामों पर भी विचार कर रहे हैं.

एक अधिकारी ने ANI ई को बताया, "प्रधानमंत्री विभिन्न कर्मियों को अपने साथ लेने के लिए उनके नामों पर विचार कर रही हैं. उन्होंने आगे के रोडमैप के बारे में उनके साथ कई दौर की सलाह-मशविरा और इंटरव्यू भी किया है."

नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के पास नए चुनाव कराने और संसद द्वारा चुने जाने वाले प्रधान मंत्री के लिए पद खाली करने के लिए 5 मार्च तक का समय है.

यह भी पढ़ें: चीफ जस्टिस रहते जिस सरकार ने हटाने की कोशिश की, आज उसी की सुप्रीम बनीं सुशीला कार्की