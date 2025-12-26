'मैरी क्रिसमस टू ऑल...' डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ISIS पर किए घातक हमले

विज्ञापन
ट्रंप ने कहा, "आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ-वेस्ट नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया, जो मुख्य रूप से लोगों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी से मार रहे थे."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर विनाशकारी एयरस्ट्राइक की है. इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है.

"ISIS के स्कम को नहीं छोड़ेंगे"

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने लिखा, "आज रात मेरे निर्देश पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में ISIS के आतंकी पर एक शक्तिशाली और घातक हमला किया है. ये आतंकी निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे. मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रुका, तो अंजाम बुरा होगा और आज रात वो अंजाम सामने है."

ट्रंप ने कहा, "आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ-वेस्ट नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया, जो मुख्य रूप से लोगों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी से मार रहे थे."

उन्होंने कहा, "ईश्वर हमारी सेना को आशीर्वाद दें, सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनमें मारे गए आतंकवादी भी शामिल हैं, उनकी संख्या और भी अधिक होगी यदि वे ईसाइयों का नरसंहार जारी रखते हैं."

कार्रवाई की 3 बड़ी बातें

  • ट्रंप ने साफ किया कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे हमलों को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा.
  • यह हमला नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर किया गया ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके.
  • ट्रंप ने संदेश दिया है कि उनके नेतृत्व में 'कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद' के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है.

