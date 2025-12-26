'मैरी क्रिसमस टू ऑल...' डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ISIS पर किए घातक हमले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर विनाशकारी एयरस्ट्राइक की है. इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है.

Donald J. Trump Truth Social 12.25.25 05:59 PM pic.twitter.com/5NxmTqx4sf — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 25, 2025

"ISIS के स्कम को नहीं छोड़ेंगे"

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने लिखा, "आज रात मेरे निर्देश पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में ISIS के आतंकी पर एक शक्तिशाली और घातक हमला किया है. ये आतंकी निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे. मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रुका, तो अंजाम बुरा होगा और आज रात वो अंजाम सामने है."

ट्रंप ने कहा, "आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ-वेस्ट नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया, जो मुख्य रूप से लोगों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी से मार रहे थे."

उन्होंने कहा, "ईश्वर हमारी सेना को आशीर्वाद दें, सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनमें मारे गए आतंकवादी भी शामिल हैं, उनकी संख्या और भी अधिक होगी यदि वे ईसाइयों का नरसंहार जारी रखते हैं."

