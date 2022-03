तालिबान का नया फरमान: बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों की दफ्तर में एंट्री पर रोक

ये भी पढ़ें- “मैं गलत था, शर्मिंदा हूं....”: Chris Rock को थप्पड़ मारने के बाद Will Smith ने मांगी माफी

बता दें कि इससे पहले तालिबान प्रतिनिधियों ने अनुशंसित टोपी पहनने के बाद ही कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने की अनुमति दी थी. वहीं अब ये नया फरमान जारी किया है. हालांकि The Ministry Of Promotion Of Virtue And Prevention ने सरकारी कर्मचारियों को गेट पर रोके जाने की खबर से इनकार किया है. मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद सादिक अकिफ ने कहा कि वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को पुण्य और उपाध्यक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देश और सिफारिश के लिए रोका गया था.

फैसले की हो रही है निंदा

तालिबान समर्थक लोगों ने भी इस फैसले की निंदा की है. क्योंकि इस्लाम ने कभी भी लोगों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया है. तालिबान ने अफगानिस्तान में हेयरड्रेसर को दाढ़ी बनाने या ट्रिम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

महिलाओं पर लगाएं हैं कई प्रतिबंध

पिछले अगस्त ही अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानों और विशेषकर महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. तालिबान के सद्गुण संवर्धन और वाइस ऑफ प्रिवेंशन मंत्रालय ने पहले राजधानी काबुल के चारों ओर पोस्टर जारी कर अफगान महिलाओं को ढके रहने का आदेश दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, काम और लंबी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. तालिबान अक्सर महिलाओं के लिए ऐसे फरमान जारी करता रहा है. लेकिन इस बार उसने आदमियों के लिए भी फरमान जारी किया है.

