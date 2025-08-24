अमिताभ बच्चन से लेकर अरशद वारसी तक ये सेलेब्रिटी होस्ट कर चुके हैं Bigg Boss, सलमान खान ने देर से ली एंट्री

विज्ञापन

बिग बॉस का 19वां सीजन 24 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है. इस बार भी शो की मेजबानी सलमान खान करेंगे, जो कई सालों से बिग बॉस की पहचान बने हुए हैं. हालांकि शो हमेशा सलमान ने ही नहीं, बल्कि अन्य बड़े सितारों ने भी होस्ट किया है.

Bigg Boss में कब सलमान ने संभाली कमान?
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 Host: टेलिकास्ट से पहले ही चर्चाओं में रहने वाले और कांट्रोवर्सी से भरपूर शो बिग बॉस ने वापसी कर रहा है. शो का 19वां सीजन 24 अगस्त 2025 से लौट रहा है. एक बार फिर सलमान खान इसकी मेजबानी करेंगे. पिछले कई सालों से सलमान बिग बॉस की जान माने जाते हैं और शो की लोकप्रियता का बड़ा कारण भी वही हैं. हालांकि यह शो हमेशा से उनके हाथों में नहीं रहा. इस शो की शुरुआत दूसरे सितारों के साथ हुई थी. एक्सपेरिमेंट के तौर पर तीन सीजन तक लगातार होस्ट बदले गए लेकिन एक बार जब भाईजान आए तो शो का एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया. आइए जानते हैं बिग बॉस के शुरुआती होस्ट्स के बारे में.

सलमान से पहले किन स्टार्स ने होस्ट किया बिग बॉस?

अरशद वारसी (सीजन 1 - 2006)
बिग बॉस की शुरुआत अरशद वारसी के साथ हुई थी. उनके ह्यूमर और मजाकिया अंदाज ने शो को एक नई पहचान दी. पहला सीजन आशिकी फेम राहुल रॉय ने जीता और कैरल ग्रेसियस रनर अप बनी थीं.

शिल्पा शेट्टी (सीजन 2- 2008)
यूके के बिग ब्रदर से नाम कमाने के बाद शिल्पा शेट्टी ने बिग बॉस 2 को होस्ट किया. उनके ग्लैमरस स्टाइल ने शो को और खास बनाया. यह सीजन जीता आशुतोष कौशिक ने और  रनर अप रहे राजा चौधरी.

अमिताभ बच्चन (सीजन 3 - 2009)
बिग बी जब बिग बॉस से जुड़े तो शो का स्तर ही अलग हो गया. उनकी शख्सियत और ह्यूमर ने दर्शकों को बांधे रखा. इस सीजन के विनर रहे विंदु दारा सिंह और प्रवीश राणा रहे रनर अप.

सलमान के साथ और उनकी गैरमौजूदगी में इन सेलेब्स ने संभाली कमान

संजय दत्त (सीजन 5 - 2011)
इस सीजन की शुरुआत सलमान और संजय ने साथ की थी. बाद में संजय दत्त ने कई एपिसोड अकेले होस्ट किए, लेकिन आखिर तक सलमान लौट आए. विनर बनीं जूही परमार और महक चहल रहीं रनर अप.

फराह खान (बिग बॉस हल्ला बोल - 2015)
सीजन 8 के बाद आए इस स्पिन-ऑफ में सलमान बजरंगी भाईजान की शूटिंग में व्यस्त थे, तब फराह खान ने होस्टिंग की. इस सीजन में पुराने और नए कंटेस्टेंट भिड़े. विनर रहे गौतम गुलाटी और रनर अप करिश्मा तन्ना.

