न हम खा पा रहे, न सो पा रहे...भीषण आग हादसे में लोगों की दर्दनाक मौत पर स्विस बार के मालिक

"न हम खा पा रहे और न ही सो पा रहे…" यह दर्दनाक शब्द उस बार मालिक के हैं, जिनकी जगह पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भीषण आग लग गई. स्विट्जरलैंड के फेमस स्की रिसॉर्ट क्रांस-मोंटाना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक बार में लगी भीषण आग ने 40 लोगों की जान ले ली और 119 लोग घायल हो गए. यह हादसा बार के बेसमेंट में हुआ, जहां पार्टी चल रही थी. घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बार मालिक ने दावा किया है कि सभी नियमों का पालन किया गया था.

बार मालिक का बयान

ले कॉन्स्टेलेशन (Le Constellation) बार के मालिक जैक्स मोरेटी, जो अपनी पत्नी जेसिका के साथ बार चलाते हैं, उन्होंने स्विस मीडिया को बताया कि पिछले 10 सालों में बार की तीन बार जांच हुई थी. उन्होंने कहा, "सब कुछ नियमों के अनुसार किया गया था."

From Joy to Terror in Seconds: Moment Deadly Fire Begins to Tear Through Bar in Swiss Ski Resort



Footage shows flames rapidly spreading along the ceiling above the bar as young revellers welcomed in the New Year at the packed basement of Le Constellation bar in the luxury resort… https://t.co/1tIhGAnc85 pic.twitter.com/Ulb8IfNjvj — RT_India (@RT_India_news) January 2, 2026

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के मुताबिक, आग बार के बेसमेंट में लगी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्पार्कलर्स या कैंडल्स, जो शैम्पेन की बोतलों पर लगाई गई थीं, उन्हें छत के बहुत करीब ले जाया गया. बार के बेसमेंट की छत पतली साउंडप्रूफ फोम से ढकी थी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि छत में आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गईं, जबकि लोग शुरुआत में डांस करते रहे और इस तरह के खतरे से अनजान थे.

बार की क्षमता और संरचना

क्रांस-मोंटाना की वेबसाइट के अनुसार, बार ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है और इसकी क्षमता 300 लोगों की है, जबकि टैरेस पर 40 लोग बैठ सकते हैं. गवाहों ने बताया कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को जोड़ने के लिए सिर्फ एक संकरी सीढ़ी थी, जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो गया.

जांच में क्या सामने आया?

वालिस कैंटन की मुख्य अभियोजक बीट्रिस पिलूड ने बताया कि सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच यह भी तय करेगी कि छत पर लगी फोम नियमों के अनुरूप थी या नहीं.

बार मालिक और मैनेजर की स्थिति

जैक्स मोरेटी हादसे के समय बार में मौजूद नहीं थे, वे अपने दूसरी जगह पर थे. हालांकि उनकी पत्नी जेसिका मौके पर थीं और हल्की चोटें आईं, लेकिन वे घर लौट आईं. जैक्स ने मीडिया से कहा, "हम सो नहीं पा रहे हैं, न ही खा पा रहे हैं. हम जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और कारणों को स्पष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे."

जांच जारी

पुलिस ने बताया कि बार मालिकों से गवाह के रूप में पूछताछ की गई है. उनसे बार की संरचना, हालिया रेनोवेशन और उस समय मौजूद लोगों की सूची तैयार करने में मदद ली जा रही है.