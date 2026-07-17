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मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, अब सुनामी का अलर्ट जारी

मेक्सिको में शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से हड़कंप मच गया. भूकंप का केंद्र प्यूर्टो माडेरो के पास करीब 10 किलोमीटर की उथली गहराई में था, जिसके कारण झटके काफी तेज महसूस किए गए.

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मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, अब सुनामी का अलर्ट जारी

मेक्सिको में शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद अधिकारियों ने देश के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है. भूकंप के झटके पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई.

भूकंप के बाद प्रशांत महासागर तट पर स्थित मेक्सिको के प्रमुख बंदरगाह और मछली पकड़ने वाले शहर प्यूर्टो माडेरो के आसपास के क्षेत्रों में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है. फिलहाल, भूकंप से हुए नुकसान और संभावित जनहानि को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने कहा है कि मेक्सिको में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद उसके केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित तटीय इलाकों में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है. इसके मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप मेक्सिको के प्यूर्टो माडेरो शहर के पास करीब 10 किलोमीटर (6 मील) की उथली गहराई में आया. उथली गहराई में आए भूकंप आमतौर पर अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के झटकों से ग्वाटेमाला सिटी की इमारतें हिल गईं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. इसके अलावा, पड़ोसी देश अल सल्वाडोर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए.

अधिकारियों ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है. फिलहाल, भूकंप से हुए नुकसान और संभावित जनहानि का आकलन किया जा रहा है.

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