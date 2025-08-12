इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 रही

इंडोनेशिया में मंगलवार को एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इसके कारण लोग दहशत में आ गए. रिक्‍टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 महसूस आंकी गई है. भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने अपने एक बयान में यह जानकारी दी और बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 39 किमी की गहराई में था.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि पूर्वी इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में भूकंप आया है. भूकंप का केंद्र पापुआ के अबेपुरा शहर से लगभग 193 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था. साथ ही कहा है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है. साथ ही अभी तक इसमें किसी के हताहत या नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

इससे पहले इंडोनेशिया में 7 अगस्त को भी एक भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.9 रही थी और इस भूकंप का केंद्र जमीन से 106 किमी की गहराई पर था.

इंडोनेशिया में लगातार आते रहते हैं भूकंप

विशाल द्वीप समूह वाला देश प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है. इसके कारण यहां पर अक्‍सर भूकंप आते रहते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और यह जापान से दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए प्रशांत बेसिन तक फैला रहता है.

जनवरी 2021 में सुलावेसी में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में 100 से ज्‍यादा लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए थे. वहीं 2018 में सुलावेसी के पालु में 7.5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 2200 से ज्‍यादा लोग मारे गए थे. वहीं 2004 में आचे प्रांत में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी आई और इंडोनेशिया में 1,70,000 से ज्‍यादा लोग मारे गए थे.