जब एलन मस्क ने सुनीता को अंतरिक्ष से वापस लाने की कही बात, तब बाइडेन प्रशासन ने ये कहकर ठुकराया उनका ऑफर

9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी...इंतजार की घड़ियां बस खत्म ही होने को थी. आग के गोले से भी ज्यादा तपता हुआ एक स्पेसक्राफ्ट थोड़ी ही देर में फ्लोरिडा के समुद्र में गोता लगाने वाला था. इस बीच अंदर कैप्सूल में बैठ एस्ट्रोनॉट की धड़कनें जितनी तेज होगी उतनी ही तेज धड़कने स्पेसक्राफ्ट के बाहर मौजूद एक और शख्स की थी. ये शख्स हैं स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क. वजह साफ है कि बोइंग के स्टारलाइनर की खामियों के बाद उन्हें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस लाने का जिम्मा सौंपा गया था. इसलिए जैसे ही ड्रैगन से फ्लोरिडा के समंदर में स्पलैशडाउन किया होगा, सबसे ज्यादा राहत की सांस भी एलन मस्क ने ही ली होगी.

SpaceX के CEO एलन मस्क ने स्पेसएक्स और NASA की टीमों को एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए बधाई दी. मस्क ने मिशन को तवज्जों देने के लिए अपने मित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भी धन्यवाद दिया. एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए @SpaceX और @NASA टीमों को बधाई! इस मिशन को महत्व देने के लिए @POTUS को धन्यवाद!" यहां POTUS मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से हैं.

. @elonmusk reveals the Biden administration turned down his offer to get the stranded astronauts home sooner: 🚨“It was rejected for political reasons." 🚨 pic.twitter.com/hN4pPk3YN1

फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में, मस्क ने दावा किया कि SpaceX ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को दो अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की थी, लेकिन इसे राजनीतिक कारणों से अस्वीकार कर दिया गया. मस्क ने कहा कि हमने निश्चित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की थी. इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है. अंतरिक्ष यात्रियों को केवल 8 दिनों के लिए वहां रहना था और वे लगभग 10 महीनों से वहां हैं. जाहिर है, इसका कोई मतलब नहीं है. SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ महीनों के बाद भी ला सकता था और हमने बाइडेन प्रशासन को यह प्रस्ताव दिया था. मगर इसे राजनीतिक कारणों से अस्वीकार कर दिया गया.

जनवरी की शुरुआत में, अरबपति एलन मस्क ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे दो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की सुविधा देने के लिए कहा है, जो जून 2024 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं. SpaceX सीईओ ने कहा कि यह भयानक है कि बाइडेन प्रशासन ने उन्हें इतने लंबे समय तक वहां छोड़ दिया. इसके साथ ही मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "@POTUS ने @SpaceX से @Space_Station पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द घर लाने के लिए कहा है, हम ऐसा करेंगे."

What a sight! The parachutes on @SpaceX's Dragon spacecraft have deployed; #Crew9 will shortly splash down off the coast of Florida near Tallahassee. pic.twitter.com/UcQBVR7q03