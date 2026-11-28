सोमाली समुद्री लुटेरों ने यमन के पास UAE के एक जहाज को अगवा कर लिया. सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को AFP को बताया कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने यमन के तट पर UAE के एक जहाज को अगवा कर लिया. इन लुटेरों ने मछुआरों का भेष धारण किया हुआ था और वे यमन में सोमाली समुदाय के बीच छिपे हुए थे.

कहां किया अगवा

'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' के पास के समुद्री इलाकों में समुद्री डकैती की घटनाएं फिर से बढ़ गई हैं. अप्रैल से अब तक यहां कम से कम 16 हमले हो चुके हैं, जो 2013 के बाद से सबसे अधिक संख्या है. ब्रिटिश समुद्री एजेंसी UKMTO ने बताया कि यमन के बलहाफ से लगभग 120 किलोमीटर (70 मील) दक्षिण-पश्चिम में हमलावरों ने एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया. सोमालिया के पुंटलैंड राज्य (जो समुद्री लुटेरों के मुख्य नेटवर्क का गढ़ है) के तीन सुरक्षा अधिकारियों ने AFP को बताया कि यह जहाज 'MV मार्सा विर्गो' था. यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी 'मार्सा ओशन शिपिंग' का है और पनामा के झंडे तले संचालित हो रहा था.

यमन में घुसकर किया हमला

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इसे सोमालिया के छह बंदूकधारियों ने हाईजैक कर लिया था. ये लोग पुंटलैंड से एक मछली पकड़ने वाली नाव में सवार होकर अदन की खाड़ी पार करके यमन पहुंचे. सुरक्षा अधिकारियों ने सोमाली समुदाय के अपने सूत्रों के ज़रिए इनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी. उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर AFP से बात की. सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यमन पहुंचने के बाद ये छह हमलावर दक्षिणी यमन में रह रहे सोमाली शरणार्थियों के बीच घुल-मिल गए, ताकि किसी को उन पर शक न हो.

एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें हमला करने के लिए स्थानीय सोमालियों से हथियार मिले थे. उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सोमाली समुद्री लुटेरों ने यमन के इलाके से निकलकर कोई हमला किया हो. एक अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में समुद्री लूट को बढ़ावा देने के लिए हूतियों को दोष देना गलत है. हूती, ईरान समर्थित एक यमनी समूह है जिसका लाल सागर के तटीय इलाकों पर नियंत्रण है.

अधिकारी ने कहा, "जब भी यह सवाल उठता है कि सोमाली समुद्री लुटेरे यमन के तट के पास जहाजों को क्यों हाईजैक कर रहे हैं, तो लोग हूतियों का नाम लेने लगते हैं. लेकिन असल में, पुंटलैंड में स्थानीय सोमाली शरणार्थी समुदाय के कुछ अपराधी तत्व ही इन समुद्री लुटेरों की मदद कर रहे हैं. इनमें से कई लोगों के बीच पारिवारिक या कबीले के रिश्ते हैं, और दोनों ही पक्षों के लोग अक्सर गरीब होते हैं."

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