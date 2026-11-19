यमन में हूती-समर्थित मीडिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में सऊदी के हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए हैं. वहीं, यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया है. हूती स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से हूती-संचालित 'अल-मसीराह टीवी' ने बताया कि यमन के ताइज, होदेइदाह, सादा, हज्जा और इब्ब प्रांतों में हुए हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए. 'अल-मसीराह टीवी' के मुताबिक, सऊदी के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में भी कई हवाई हमले किए. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

स्थानीय निवासियों ने 'शिन्हुआ' समाचार एजेंसी को बताया कि बृहस्पतिवार को जब लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे थे, तब कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए. एक निवासी ने बताया, "शहर के अलग-अलग हिस्सों में हमले हुए, और लगातार हो रहे धमाकों से हमारे घर हिलने लगे. हम इतने डरे हुए थे कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई."

इस बीच, यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने यमन के हूती समूह द्वारा दक्षिणी सऊदी अरब की ओर दागी गई चार बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया है. गठबंधन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कितना नुकसान हुआ है या कौन-कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं.

'शिन्हुआ' समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन ने अलग-अलग बयानों में कहा कि उन्होंने यमन के धमार और सादा प्रांतों में हूथी विद्रोहियों के दो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म नष्ट कर दिए हैं. गठबंधन ने बताया कि इन जगहों का इस्तेमाल रियाद और दक्षिणी सऊदी अरब पर हमले की कोशिशों के लिए किया गया था.

बृहस्पतिवार तड़के रियाद में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई. सऊदी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि रियाद में लोगों को "संभावित खतरे" के प्रति सचेत करने के लिए एक चेतावनी जारी की गई थी. कुछ ही मिनटों बाद इस चेतावनी को हटा लिया गया.

बुधवार को, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी की राजधानी रियाद में एक हवाई अड्डे और एक वित्तीय केंद्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है. वहीं, हूती समूह ने यह भी बताया कि मध्य यमन में सऊदी के हवाई हमलों में एक बच्चे सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है.

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक बयान में कहा कि उनके समूह ने रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक वित्तीय केंद्र पर "बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें" दागी हैं. उन्होंने इस कार्रवाई को यमन में नागरिक सुविधाओं पर सऊदी अरब के हमलों का बदला बताया.

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