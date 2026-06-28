फ्रांस में क्रैश हुआ छोटा विमान, 11 लोगों की मौत की खबर, सऊदी हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 कई गई जान

फ्रांस में रविवार को एक छोटे विमान क्रैश हो गया है . इस दुर्घटना में 11 लोगों के मारे जाने की सूचना है. एएफपी के अनुसार ये दुर्घटना पूर्वी फ्रांस के टॉम्बलेन शहर में हुई है. इससे पहले, फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा था कि वे एक नागरिक विमान से जुड़ी घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने X पर एक पोस्ट में कहा कि टॉम्बलेन नगर पालिका में एक नागरिक विमान से जुड़ी घटना हुई है; यह विमान नैन्सी-एसी हवाई क्षेत्र से उड़ा था.उन्होंने आगे कहा कि मर्थ-एट-मोसेल के प्रीफेक्ट, यवेस सेगिट ने घटना की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी ऑपरेशनल सेवाओं की मौजूदगी में डिपार्टमेंटल ऑपरेशनल सेंटर (COD) को सक्रिय करने का फैसला किया है. प्रीफेक्ट घटनास्थल पर मौजूद हैं.

मर्थ-एट-मोसेल इलाके के अधिकारी यवेस सेगुई ने क्रैश वाली जगह के पास पत्रकारों को बताया कि विमान रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. इस हादसे में पायलट और सभी 10 यात्रियों – पांच छात्र और पांच इंस्ट्रक्टर – की मौत हो गई.सेगुई ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस ने तुरंत कार्रवाई की और अधिकारी चश्मदीदों के बयान ले रहे हैं.

पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे टॉमब्लेन में एयरपोर्ट के आस-पास के इलाके में जाने से पूरी तरह बचें, ताकि इमरजेंसी सर्विस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को क्रैश वाली जगह तक बिना किसी रुकावट के पहुंचने में मदद मिल सके. गृह मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. पुलिस ने लोगों से साल्वाडोर अलेंदे स्ट्रीट इलाके से पूरी तरह दूर रहने को भी कहा था. पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आपातकालीन सेवाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए रास्ता साफ़ रखने के लिए, घटनास्थल पर न जाएं. उनकी कार्रवाई में सहयोग करने के लिए धन्यवाद.

सऊदी में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर

सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी 'अरामको' का एक हेलीकॉप्टर देश के 'रास तनूरा' इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई. हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच चल रही है. 'रास तनूरा' में पश्चिम एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसे सऊदी अरामको ही चलाती है.सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोग सऊदी अरब के नागरिक थे.

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