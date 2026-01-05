ओमान में सिंगर चित्रा अय्यर की बहन की ट्रैकिंग के दौरान हादसे में मौत

ओमान की राजधानी मस्कट में रहने वाली एक भारतीय महिला की ट्रैकिंग के दौरान एक दुर्घटना में मौत हो गई है. मूल रूप से केरल के थझावा की रहने वाली 52 वर्षीय शारदा अय्यर दिवंगत कृषि वैज्ञानिक आरडी अय्यर और रोहिणी अय्यर की बेटी थीं. साथ ही वो मलयालम सिंगर चित्रा अय्यर की बहन भी थीं. गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि ओमान एयर की पूर्व मैनेजर शारदा अय्यर, ओमान के अल दखिलियाह गवर्नरेट में जेबेल शम्स क्षेत्र में ट्रैकिंग कर रही थीं, जब 2 जनवरी को यह दुर्घटना हुई.

उनकी मृत्यु का सटीक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन जहां दुर्घटना हुई है, वहां की खड़ी चट्टानें और चुनौतीपूर्ण इलाका ट्रेकर्स के बीच जोखिम माना जाता है. परिवार के अनुसार, अय्यर का पार्थिव शरीर ओमान से केरल ले जाया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार 7 जनवरी को थज़ाहवा में परिवार के पैतृक घर में किया जाएगा.

कथित तौर पर अय्यर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा के बाद 24 दिसंबर को ओमान लौट आई थीं. पिता की 11 दिसंबर को मृत्यु हो गई थी. सिंगर चित्रा अय्यर ने भी अपनी बहन की मौत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि शेयर की है. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, चित्रा अय्यर ने गहरी व्यक्तिगत क्षति के बारे में लिखा और कहा, "साथ चलो, एक बहन की प्यारे छोटी बंशी! तुम बहुत तेज दौड़ती हो! लेकिन मैं पकड़ लूंगी... अंततः... जल्द ही, मैं वादा करती हूं."

चित्रा अय्यर ने आगे लिखा, "लव यू, यू अनसफरेबल मॉन्स्टर. यू हॉटी. यू सेक्सी थायंग! मैं अब क्या करूंगी? फोन के दूसरे छोर पर लगातार आती तुम्हारी परेशान करने वाली आवाज के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? या अगले कमरे से चिल्ला रही हो?? या बस .. परेशान हो रही हो. बव्वा होने के नाते. तुम होने के नाते."

