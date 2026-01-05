विज्ञापन
कौन थीं निकिता गोडिशाला? अमेरिका में जिसे एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर मार डाला

अमेरिका के मैरीलैंड के एलिकॉट सिटी की रहने वाली निकिता गोडिशाला (27) दो जनवरी को लापता हो गई थी. हॉवर्ड काउंटी पुलिस ने रविवार को एक बयान में बताया कि निकिता का शव कोलंबिया स्थित उसके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा (26) के अपार्टमेंट से बरामद हुआ है, जिस पर चाकू के घाव थे.

  • 27 वर्षीय भारतीय महिला निकिता गोडिशाला का शव उसके पूर्व प्रेमी के अपार्टमेंट से चाकू के घावों सहित बरामद हुआ
  • पुलिस के अनुसार निकिता की हत्या 31 दिसंबर को हुई और आरोपी भारत भाग चुका है, गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं
  • निकिता मैरीलैंड में डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट थीं और उन्हें अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला था
मैरीलैंड:

अमेरिका के मैरीलैंड से पिछले सप्ताह लापता हुई 27 वर्षीय भारतीय महिला मृत पाई गई है. पुलिस को संदेह है कि महिला के पूर्व प्रेमी ने उसकी हत्या की है और वह भारत फरार हो गया है. मैरीलैंड के एलिकॉट सिटी की रहने वाली निकिता गोडिशाला (27) दो जनवरी को लापता हो गई थी. हॉवर्ड काउंटी पुलिस ने रविवार को एक बयान में बताया कि निकिता का शव कोलंबिया स्थित उसके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा (26) के अपार्टमेंट से बरामद हुआ है, शव पर चाकू के घाव थे. पुलिस ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है.

अमेरिकन पुलिस ने क्या कुछ बताया

एक्स-लवर, 26 साल के अर्जुन शर्मा ने 2 जनवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने निकिता गोडिशाला को आखिरी बार नए साल की शाम को मैरीलैंड सिटी में अपने अपार्टमेंट में देखा था. पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद शर्मा भारत भाग गया. एक दिन बाद, 3 जनवरी को, जासूसों ने गोडिशाला को शर्मा के घर पर मृत पाया. जासूसों का मानना ​​है कि शर्मा ने 31 दिसंबर को शाम 7 बजे के कुछ देर बाद गोडिशाला की हत्या कर दी. पुलिस ने एक्स-बॉयफ्रेंड पर फर्स्ट और सेकंड-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया है, और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है.

डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट निकिता गोडिशला

निकिता गोडिशाला मैरीलैंड के कोलंबिया में Vheda Health में डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट थीं. उन्होंने फरवरी 2025 में फर्म जॉइन की थी, और एक साल से भी कम समय में, उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए "ऑल-इन अवॉर्ड" मिला. LinkedIn पर इस उपलब्धि को शेयर करते हुए, गोडिशला ने लिखा: "यह अवॉर्ड मुझे उस मकसद और जिम्मेदारी की याद दिलाता है जिसे मैं आगे बढ़ा रही हूं. मैं इरादे, क्रिएटिविटी और उसी "ऑल-इन" एनर्जी के साथ योगदान देना जारी रखने के लिए उत्साहित हूं जो मुझे यहां तक ​​लाई है. यह आगे बढ़ने, कुछ बनाने और 2026 में गति के साथ कदम रखने के लिए है."

निकिता का करियर

Vheda Health में शामिल होने से पहले, गोडिशाला ने एक साल से ज़्यादा समय तक मैनेजमेंट साइंसेज फॉर हेल्थ में डेटा एनालिसिस और विज़ुअलाइज़ेशन स्पेशलिस्ट (टेक्निकल एडवाइजर) के तौर पर काम किया और उससे पहले, जून 2022 से मई 2023 के बीच, गोडिशला यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड, बाल्टीमोर काउंटी में थीं. भारत में, गोडिशला ने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (KIMS) हॉस्पिटल्स में डेढ़ साल तक क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटर्न के तौर पर और फिर दो साल तक क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट के तौर पर काम किया.

गोडिशाला ने जून 2015 से सितंबर 2021 तक जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड, बाल्टीमोर काउंटी से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चली गईं. उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार, गोडिशला तीन भाषाएं जानती थीं - इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु - और उन्हें "डेटा-ड्रिवन इनसाइट्स का इस्तेमाल करके हेल्थकेयर सिस्टम को बेहतर बनाने और मरीज़ों के नतीजों को सुधारने का जुनून था."

