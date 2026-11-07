Video: अब प्लेन में बैठकर नहीं लेट कर जाएंगे, सिंगापुर एयरलाइंस ने की बड़ी घोषणा

प्लेन से ट्रैवल करने वालों का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि बैठकर घंटों सफर करना होता. दो-चार-छह घंटे की यात्रा तो फिर भी बर्दाश्त करने लायक होती है मगर अगर जर्नी 10-15 घंटे की हो तो कमर टूटने लगती है. मगर सिंगापुर एयरलाइंस ने अब इस पर बड़ी घोषणा की है. सिंगापुर एयरलाइंस प्रीमियम यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपने विमानों के केबिन को पूरी तरह से बदलने पर 2 बिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक खर्च कर रही है.

इस रकम को वो अपने विमानों में डबल बेड वाले प्राइवेट फर्स्ट-क्लास सुइट, नए डिजाइन वाली बिज़नेस-क्लास सीटें, और बेहतर मनोरंजन व डाइनिंग सेवाएं शामिल करने पर खर्च करेगी. 6 नवंबर को पेश किए गए इन नए केबिनों को 2027 की दूसरी छमाही से चरणबद्ध तरीके से एयरलाइंस के एयरबस A350-900 (लंबी और बहुत लंबी दूरी वाले विमानों) में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, जब बोइंग 777-9 जेट विमान सेवा में आएंगे, तो उनमें भी ये सुविधाएं दी जाएंगी.

फर्स्ट-क्लास सुइट में क्या मिलेगा

इसका मुख्य आकर्षण एक फर्स्ट-क्लास सुइट है, जिसे कपल्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें अगल-बगल दो सीटें हैं, जिन्हें सोफे में बदला जा सकता है या फिर डबल बेड बनाया जा सकता है. इन सुइट्स में प्राइवेसी के लिए घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजे, 32-इंच की 4K एंटरटेनमेंट स्क्रीन, बैंग एंड ओल्फसेन के नॉइज-कैंसलिंग हेडफोन होंगे. साथ ही, इनमें ऐसी व्यवस्था भी होगी, जिससे यात्री आमने-सामने बैठकर खाना खा सकें.

एयरलाइन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, ली लिक ह्सिन ने बताया कि यह डिजाइन यात्रियों के फीडबैक से प्रेरित है. फीडबैक से पता चला कि प्रीमियम यात्री अलग-अलग बंद जगहों में बैठने के बजाय, एक-दूसरे के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं. ली ने CNBC को बताया, "फर्स्ट क्लास में, हमने दो लोगों के लिए एक लिविंग रूम जैसी जगह बनाई है. बिजनेस-क्लास के केबिन को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है. इनमें प्राइवेसी के लिए स्लाइडिंग दरवाजे, पूरी तरह से फ्लैट होने वाले बिस्तर और बैठने की ऐसी व्यवस्था है, जिससे जोड़े एक-दूसरे के करीब बैठ सकते हैं. यात्रियों को 22-इंच की 4K स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. साथ ही, स्मार्ट केबिन कंट्रोल हर यात्री की पसंद को याद रखेंगे, ताकि अगली यात्राओं में भी उन्हें वही अनुभव मिल सके."

ये बदलाव 5,000 से ज्यादा नियमित यात्रियों, ग्राहकों, कर्मचारियों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ की गई रिसर्च के बाद किए गए हैं. इस निवेश में सिंगापुर एयरलाइंस के 72 विमान शामिल हैं, जिनमें 41 एयरबस A350 (जिनमें बदलाव/रेट्रोफिटिंग की जा रही है) और ऑर्डर किए गए 31 बोइंग 777-9 विमान शामिल हैं. एयरबस बेड़े में नई बिजनेस-क्लास सीटें लगाई जाएंगी, जबकि अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज वाले A350 विमानों में पहली बार फर्स्ट-क्लास केबिन पेश किए जाएंगे. 777-9 विमानों में सभी चार केबिन श्रेणियों (जिनमें प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी भी शामिल हैं) में नए डिजाइन वाली सीटें होंगी.

इकॉनमी क्लास को क्या मिलेगा

सिंगापुर एयरलाइंस ने शुरू में बोइंग 777-9 विमान में अपनी अगली पीढ़ी की सीटें लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन विमान की डिलीवरी में बार-बार देरी होने के कारण, एयरलाइन ने इस प्रोग्राम को अपने मौजूदा एयरबस बेड़े तक भी बढ़ाने का फैसला किया. एयरलाइन को उम्मीद थी कि बोइंग का नया वाइडबॉडी विमान 2021 में सेवा में आ जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम में बार-बार रुकावटें आईं. केबिन में किए जा रहे इन बदलावों में इकॉनमी और प्रीमियम इकॉनमी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी सुधार शामिल हैं. आने वाले 777-9 विमानों में यात्रियों को ज्यादा रिक्लाइनिंग स्पेस (सीट पीछे झुकाने की जगह), नए डिजाइन वाली सीटें, पैरों के लिए ज्यादा जगह (लेगरूम) और बेहतर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलेंगी.

नई सीटों के अलावा, एयरलाइन अपने एयरबस A350 (लंबी और बहुत लंबी दूरी वाले विमान) और A380 बेड़े में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लाने की तैयारी कर रही है. इसे 2027 की पहली तिमाही से शुरू किया जाएगा. इस सेवा की मदद से यात्री उड़ान के दौरान वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे, काम कर सकेंगे और ऑनलाइन बातचीत कर सकेंगे. एयरलाइन ने अपने सभी केबिनों में 100 से ज्यादा नए और बेहतर व्यंजन पेश करने, पेय पदार्थों के विकल्पों का विस्तार करने और प्रीमियम यात्रियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'क्रिस्टोफ़ल' टेबलवेयर (बर्तन) उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है. बिजनेस क्लास के यात्रियों को पहली बार स्लीपर सूट भी दिए जाएंगे. हालांकि, एयरलाइंस की तरफ से इस तरह के प्लेन के टिकटों की बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, अब तक नहीं बताया गया है.

यह भी पढ़ें | भारत में रह रही फ्रांस की महिला हुई परेशान, बोली- मेरी तस्वीरों पर कमेंट करने वाले बहुत अजीब हैं