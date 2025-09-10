नेपाल में सोमवार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस प्रदर्शन की आंच मिस नेपाल रह चुकी श्रृंखला खतिवाड़ा तक पहुंच गई है. श्रींखला खातीवाड़ा नेपाल के उन 'नेपो बेबीज' में शामिल हैं जिन्‍हें प्रदर्शनकारियों का गुस्‍सा झेलना पड़ा रहा है. हलांकि प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्‍सा थोड़ा अलग तरीके से जाहिर किया है और श्रींखला ने करीब एक‍ मिलियन फॉलोअर्स गंवा दिए हैं. वह साल 2018 में मिस नेपाल चुनी गईं थी और प्रदर्शनकारी पूरे प्रदर्शन में उनकी खामोशी से नाराज हैं.

कौन हैं श्रींखला खातीवाड़ा?

29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा वह नेपो किड हैं जो इस समय प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं. वह नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खातीवाड़ा की बेटी हैं. उनकी मां, मुनु सिगडेल खातीवाड़ा, बागमती प्रांत की विधानसभा की सदस्‍य हैं. श्रींखला ने साल 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब जीता था. उन्होंने उस साल 118 अन्य प्रतियोगियों के साथ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया और सौंदर्य प्रतियोगिता में टॉप 12 में भी पहुंचीं.

अमेरिका से लेकर फ्रांस तक घूमतीं

नेपाली मॉडल इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और यहां उनकी फीड में जो फोटो और रील्‍स हैं उनमें उन्‍हें लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर घूमते हुए देखा जा सकता है. विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले उनके दस लाख से ज्‍यादा फॉलोअर्स थे. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या लगातार घट रही है. कभी श्रृंखला के 10 लाख से ज्‍यादा फॉलोअर्स थे तो वहीं अब इंस्टाग्राम पर उनके सिर्फ 9,09,000 फॉलोअर्स रह गए हैं. सोशलब्लेड के अनुसार, 28 अगस्त को उनके एक मिलियन फॉलोअर्स थे तो 5 सितंबर से उनके फॉलोअर्स कम होने शुरू हुए और कल (9 सितंबर) सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जब 97,000 से ज्‍यादा लोगों ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफ़ॉलो कर दिया.

खातीवाड़ा की चुप्‍पी पर सवाल

सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में न बोलने के लिए ब्यूटी क्वीन की आलोचना की है. एक यूजर ने X पर एक कमेंट में लिखा था, 'शुरुआत में मुझे सचमुच लगा कि श्रिंखला को जो रिएक्‍शन मिल रहा है वह थोड़ा ज्‍यादा है लेकिन अपने 20 से ज्‍यादा साथी युवाओं की हत्या के बाद भी चुप रहना बेहद निंदनीय और घटिया है.' एक और यूजर ने लिखा, 'श्रृंखला की इतनी ज्‍यादा चर्चा कभी समझ नहीं आई. सार्वजनिक तौर पर वह कभी भ्रष्ट नौकरशाही को हटाने का दावा करती थीं, फिर सबसे भ्रष्ट परिवार में शादी करने से लेकर अपने ससुराल वालों के लिए विरोध प्रदर्शन करने और फिर भी एक बेहतर नेपाल की वकालत करने तक, कितनी पाखंडी है.'

'नेपो बेबीज' बन रहे निशाना

नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लगे बैन की वजह से शुरू हुए थे. बैन तो सोमवार रात तक हटा दिया गया लेकिन हजारों युवा अभी तक सड़कों पर मौजूद हैं. प्रदर्शनकारी मंगलवार को इस कदर नाराज थे कि उन्‍होंने केपी शर्मा ओली और उनके कई मंत्रियों के इस्‍तीफ के बाद भी चैन की सांस नहीं ली. हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में घुसकर आग लगा दी और कुछ राजनेताओं पर हमला किया.

सोमवार को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से हुई. लेकिन सरकार और नेपाल के ताकतवर राजनेताओं के खिलाफ असंतोष उससे पहले से ही सोशल मीडिया पर पनप रहा था. बैन लगने से कुछ दिन पहले युवा देश के 'नेपो बेबीज' की आलोचना करते हुए वीडियो शेयर कर रहे थे. ज्‍यादातर प्रदर्शनकारियों की नाराजगी टैक्‍सपेयर्स के पैसे से चलने वाली उनकी आलीशान लाइफस्‍टाइल को लेकर असंतोष पर केंद्रित था. नेपो बेबीज यानी अमीर और ताकतवर परिवार से आने वाले बच्चे.