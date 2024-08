चीन के आसमान में दिखे 7 सूरज! समझिए क्यों हुआ यह 'चमत्कार'

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें आसमान में एक साथ सात सूरज नजर आ रहे हैं. ये वीडियो चीन का बताया जा रहा है. इस आश्चर्यजनक और अद्भुत वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है. जानकारी के अनुसार ये वीडियो 18 अगस्त का है. जिसे चेंग्दू के एक अस्पताल में एक महिला ने शूट किया है. वीडियो को देखकर कई लोगों को लगा कि ये ब्रह्मांड का कोई अनोखा नजारा है. जबकि कुछ लोगों ने इसे चमत्कार करार दिया.

असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन और वर्चुअल इमेज के कारण हुआ. अस्पताल की खिड़की के अंदर से वांग नामक महिला ने इसे शूट किया है. खिड़की के कांच के प्रत्येक लेयर ने एक अलग सूर्य की उपस्थिति को योगदान दिया और लाइट रेफ्रेक्टिंग के कारण एक साथ सात सूरज नजर आए.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT