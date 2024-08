China में दिखा अद्भुत नजारा, आसमान में एक साथ 7 सूरज देख चौंकी दुनिया

Seven Sun Appeared In Sky In China: प्रकृति कमाल की है. ये जब कभी अपने अंदर छिपे खूबसूरत और रहस्यमयी चीजों से इंसानों को रूबरू करवाती है, तो उसे देखकर कई बार हैरानी होना लाजिमी है. ऐसे भी कई नजारे सामने आ चुके हैं, जिन्हें देखकर लोग खुद की ही आंखों पर यकीन नहीं कर पाते थे. हाल ही में एक बार फिर कुछ ऐसे ही नजारे ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, जिसे देखकर लोग हक्के-बक्के रह गए. दरअसल, हाल ही में चीन के आसमान में ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए. इससे जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है.

आसमान में दिखा अद्भुत नजारा (Video Of 7 Suns In China Sky Viral)

हाल ही में चीन के आसमान में दिखे इस अद्भुत नजारे का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर यूजर्स भी हैरान रह गए और ये सवाल करने लगे कि, आखिर ऐसा कैसे संभव है? दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में आसमान में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 सूरज दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि, इस नजारे को वांग नाम की एक महिला ने अस्पताल की खिड़की से शूट किया था, जो दुनियाभर के लोगों को हैरत में डाल रहा है. बीते 18 अगस्त को हुई यह घटना अब भारत में भी आग की तरह फैल रही है, जिसके बारे में जानने के लिए लोग बेताब हैं.

यहां देखें वीडियो

In an Asian country, 7 suns appeared as a result of the refraction of light.



pic.twitter.com/sQXjbx3nq1 — Figen (@TheFigen_) August 20, 2024

China के आसमान में एक दिन दिखे 7 सूर्य (Seven Suns Appear in China)

आपके जहन में भी ये सवाल रह रह कर उठ रहा होगा कि, अगर ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है तो आखिर ये 7 सूर्य दिखने के पीछे क्या कारण हो सकता है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. दरअसल, आसमान में एक साथ 7 सूर्य दिखने के पीछे का कारण विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसे साइंस की भाषा में ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं. ऐसा तब होता है जब शीशे में 7 परत होने के कारण लाइट रिफ्रेक्शन के बाद हर परत ने सूर्य की एक छाया बना ली हो. इसे ऑप्टिकल भ्रम कहना भी गलत नहीं होगा. यही वजह है कि एक साथ 7 सूर्य आसमान में नजर आने लगे.

'साइंस फिक्शन मूवी का सीन' (stunning optical illusion)

X पर इस वीडियो को @TheFigen_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 8.4 मिलियन लोग देख चुके हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, ये तो एआई जेनरेटेड लग रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा, दूसरे यूजर ने लिखा, साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग रहा है. कुछ लोगों को तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन ही लगा. वहीं कुछ ने इसे दिल छू लेने वाला नजारा बताया.

