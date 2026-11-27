सऊदी अरब के बारे में आम राय है कि वहां के लोग बहुत अमीर हैं. साथ ही ये भी कि वहां की महिलाओं को बहुत आजादी नहीं मिलती. मगर, सऊदी अरब की 14 वर्षीय रेसर जाना अंजाईमन इस मिथक को तोड़ती हैं. उन्होंने महज दो सालों में यूरोप के सबसे बड़े कार्टिंग मंचों पर हिस्सा लिया है और इस दौरान विश्व चैंपियनशिपों में सम्मान हासिल किया है.

कैसे हुआ ये

ये सब साल 2023 की गर्मियों में शुरू हुआ. फ्रांस में एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान, जाना और उनके पिता कैप्टन तलाल नैन्सी शहर में एक कार्टिंग सर्किट पर गए, बस कुछ नया आज़माने के लिए. यह पहली बार था जब जाना ने रेसिंग कार चलाई थी. कुछ ही दिनों में, इंस्ट्रक्टर पूछने लगे कि क्या उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है. कोच ने तो स्कूल के डायरेक्टर को भी जाना की ड्राइविंग देखने के लिए बुलाया. सिर्फ 12 साल की उम्र होने के बावजूद, उन्हें जल्द ही बड़ी उम्र की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, जहां उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों चैंपियनशिप जीत लीं.

वहां देखने वालों में चैंपियनशिप जीतने वाले रैली को-ड्राइवर विंसेंट लैंडैस भी मौजूद थे. उन्होंने जाना के पिता को जो सलाह दी, उसी के बाद सब कुछ बदल गया. उन्होंने कहा, "जाना को सही रास्ते पर बनाए रखें. वह बहुत आगे जाएगी." वहीं स्कूल ने सिर्फ जाना के लिए हर सुबह जल्दी अपना सर्किट खोलना शुरू कर दिया. गर्मियों के आखिर तक, उसने स्कूल का अब तक का सबसे तेज लैप रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

सऊदी अरब लौटने पर, इस बात की और पुष्टि हो गई जो फ्रांस के कोच पहले ही देख चुके थे. पूरे देश से आए 150 से ज्यादा ड्राइवरों के साथ एक नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए, जाना सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी और अकेली लड़की थी. वह तीसरे नंबर पर क्वालिफाई हुई. फिर उसने जीत हासिल की. ​​इस जीत ने उसके शानदार सफर की शुरुआत की.

फिर अगले दो सालों में बनाया रिकॉर्ड

अगले दो सालों में, जाना ने कई नेशनल खिताब जीते. इसके बाद उसने यूरोप के सबसे अनुभवी युवा ड्राइवरों के साथ मुकाबला किया. इटली में लगभग 120 प्रतियोगियों के बीच 19वें स्थान पर रही, स्पेन में 13वें स्थान पर आई, और 'IAME लेडीज़ कप' में दुनिया की बेहतरीन महिला कार्टर्स के साथ मुकाबला करने के लिए उसे लगातार निमंत्रण मिले. अपनी हालिया रेस में, दो बार इंजन खराब होने के कारण उन्हें ग्रिड पर 32वें नंबर से शुरुआत करनी पड़ी. इसके बावजूद, जाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 बार अन्य ड्राइवरों को पीछे छोड़ा (ओवरटेक किया) और दुनिया भर में 17वें स्थान पर रहीं.

इतनी तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद, जाना का मानना ​​है कि केवल टैलेंट ही काफी नहीं है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए, जुनून (पैशन) ज्यादा मायने रखता है. बिना जुनून के, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद न करती होऊं."

जहां कई ड्राइवर सिर्फ फॉर्मूला वन में जाने का सपना देखते हैं, वहीं जाना अपनी रेसिंग मशीन के हर एक बोल्ट, गियर और पुर्जे को बारीकी से समझने का सपना देखती हैं. रेसिंग ने गणित और भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया. इसी से प्रेरित होकर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, ताकि एक दिन वह खुद रेस कारें डिजाइन कर सकें और उन्हें चला सकें. उन्होंने कहा, "अगर आप अपनी कार्ट (रेस कार) को ठीक से नहीं समझते हैं, तो आप असल में ड्राइवर नहीं हैं."

जाना का एक ही अरमान

दुनिया के उन खेलों में से एक में हिस्सा लेने के बावजूद, जहां पुरुषों का दबदबा है, जाना का कहना है कि सालों के अनुभव वाले पुरुषों के खिलाफ रेस करने से उन्हें कभी डर नहीं लगा. इसके बजाय, वह उन्हें ध्यान से देखती और समझती हैं. उन्होंने कहा, "मुझे पुरुषों से डर नहीं लगता. बल्कि, मुझे उनसे सीखने की जरूरत महसूस होती है. मैं ट्रैक पर उनके पीछे रहकर देखती हूं कि वे कैसे गाड़ी चलाते हैं और मशीन को कैसे कंट्रोल करते हैं. ऐसा करते-करते मैं उनके बिल्कुल करीब (बंपर-टू-बंपर) पहुंच जाती हूं और कई बार तो उन्हें पीछे भी छोड़ देती हूं."

हालांकि, जाना के लिए रेसिंग का मतलब हमेशा नतीजों से कहीं बढ़कर रहा है. उसे उम्मीद है कि उसका सफर सऊदी अरब की नई पीढ़ी की लड़कियों को ऐसे सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा, जो कभी नामुमकिन लगते थे. वो कहती हैं, "मैं यह सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूं. मैं यह सऊदी अरब की हर लड़की के लिए कर रही हूं. मैं इस देश के लिए इतिहास रचना चाहती हूं. मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हूं और लोगों को दिखाना चाहती हूं कि सऊदी अरब की महिलाएं नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती हैं."

यह भी पढ़ें | जर्मनी के 2027 वाले बजट की क्यों चर्चा; सेना और बुनियादी ढांचे पर करेगा भारी खर्च