विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों से जुड़े कई मुद्दों और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा की. फोन कॉल के बाद एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ सोमवार शाम हाल के घटनाक्रमों पर हुई टेलीफोन पर चर्चा की सराहना करता हूं."

रूस के विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय एजेंडे के कई मुद्दों पर बातचीत की और मौजूदा वैश्विक हालात पर अपने विचार साझा किए.

किस मुद्दे पर हो रही बात

इस महीने 9 नवंबर को भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी. उस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा था कि भारत क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव प्रयास में योगदान देने को तैयार है.

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए. उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के हर प्रयास में भारत की भागीदारी की इच्छा भी जताई."

जेलेंस्की के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत खाद्य आपूर्ति गलियारों (फूड कॉरिडोर) की व्यवस्था बनाने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और यूक्रेन को उम्मीद है कि इस दिशा में भारत आगे भी प्रयास जारी रखेगा.

जेलेंस्की ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी कई बार रूस के राष्ट्रपति से यह कह चुके हैं कि अब युद्ध जारी रखने का नहीं, बल्कि उसे समाप्त करने का समय है. यह महत्वपूर्ण है कि भारत ऐसे कदमों पर विचार करे और अन्य नेताओं से बातचीत करे जो युद्ध खत्म करने में मददगार हो सकते हैं."

अमेरिका के साथ भी बात

इससे पहले जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारतीय पत्रकारों से बातचीत में जयशंकर ने बताया था कि भारत रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष से जुड़े तीन अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहा है. इनमें नागरिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा, काला सागर (ब्लैक सी) से अनाज निर्यात की बहाली और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने का मुद्दा शामिल है.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और उससे पहले बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस विषय पर चर्चा की थी. मैं भी पहले मॉस्को गया था और आज भी हमारी बातचीत जारी है. मैंने विदेश मंत्री लावरोव से इस बारे में चर्चा की और इसके बाद मैं कीव भी गया था. यूक्रेनी पक्ष के साथ भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है."

एस. जयशंकर ने बताया कि भारत इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी अमेरिका के साथ भी साझा कर रहा है. उन्होंने कहा, "हम अमेरिकी पक्ष के साथ भी समन्वय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी शांति पहल चल रही है. इसलिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भी लगभग पूरी स्थिति की जानकारी है."

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