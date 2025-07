VIDEO: रयानएयर बोइंग 737 विमान में आग लगने के बाद पंख पर चढ़ जमीन पर कूदे यात्री

स्पेन के पाल्मा डी मल्लोर्का हवाई अड्डे (पीएमआई) पर शनिवार को अचानक रयानएयर बोइंग 737 विमान में आग लग गई. इसके बाद आनन-फानन में यात्रियों ने विमान से कूदना और भागना शुरू कर दिया. इस हादसे में कुल 18 लोग घायल हुए हैं. यह फ्लाइट पाल्मा डी मल्लोर्का से उड़ान भरकर मैनचेस्टर लैंड करने वाली थी.

📍Spain | Passengers jump off from aircraft's wing to the tarmac at Palma de Mallorca Airport after a fire alert triggered panic pic.twitter.com/YP7eNhxHwN